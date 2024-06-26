День Конституції України: дата за новим календарем і що не можна робити

День Конституції України має фіксовану дату - 28 червня, яка не мінялася з 1996 року. Цей день відзначає прийняття Основного закону нашої країни, що встановлює права та свободи громадян.
РБК-Україна (проект Styler) розказує, чи помінялася дата святкування Дня Конституції України за новим календарем.
Конституцією вважається головний закон держави, який визначає порядок і принципи роботи представницьких, виконавчих та судових органів влади.
Також Конституція встановлює:
Будь-які інші закони спираються на Конституцію, оскільки вона має найвище значення та юридичну силу.
Україна отримала незалежність у 1991 році, і протягом наступних років були кілька спроб ухвалити Конституцію. Через 2 роки автономії України президент Леонід Кравчук розробив законопроект, але його не затвердили.
Лише у 1995 році було створено документ, який став основою для Конституції України. Остаточну версію з поправками президента винесли на розгляд Верховної Ради 27 червня.
Обговорювання та узгодження деталей тривало 24 години. Зрештою, вранці 28 червня 1996 року проект Основного Закону затвердили.
Також президента країни було призначено гарантом Основного Закону, а українська мова була затверджена як єдина державна.
Ця дата є незмінною, оскільки вона прив’язана до світських подій і не має відношення до церкви.
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, у цей день бажано не робити наступне:
Також вважається, що сни в ніч з 27 на 28 червня мають особливе значення та можуть бути пророчими.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Українського Інституту Національної Пам'яті та Профспілки працівників освіти і науки України, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.