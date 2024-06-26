День Конституції України: дата за новим календарем і що не можна робити

Що таке Конституція

Конституцією вважається головний закон держави, який визначає порядок і принципи роботи представницьких, виконавчих та судових органів влади.

Також Конституція встановлює:

Права й обов'язки держави та її громадян

Державний устрій і виборчу систему.

Будь-які інші закони спираються на Конституцію, оскільки вона має найвище значення та юридичну силу.

Історія свята

Україна отримала незалежність у 1991 році, і протягом наступних років були кілька спроб ухвалити Конституцію. Через 2 роки автономії України президент Леонід Кравчук розробив законопроект, але його не затвердили.

Лише у 1995 році було створено документ, який став основою для Конституції України. Остаточну версію з поправками президента винесли на розгляд Верховної Ради 27 червня.

Обговорювання та узгодження деталей тривало 24 години. Зрештою, вранці 28 червня 1996 року проект Основного Закону затвердили.

Також президента країни було призначено гарантом Основного Закону, а українська мова була затверджена як єдина державна.

Ця дата є незмінною, оскільки вона прив’язана до світських подій і не має відношення до церкви.

Що не можна робити 28 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, у цей день бажано не робити наступне:

Поратися на городі після обіду - не зійде урожай

Обманювати або хитрувати - брехня повернеться до вас

Витиратися чужим рушником - можете забрати проблеми іншої людини

Розповідати плани - не збудяться взагалі або не так, як ви очікували

Планувати поїздки чи важливі справи - не будуть успішними

Вирушати у незнайомі місця та на природу - можете заблукати.

Народні прикмети і традиції цього дня

Зранку туман - очікуйте дощову погоду протягом декількох днів

Багато роси на світанку - до спеки вдень і гарного урожаю восени

Рослини згинаються, а квітки закриваються - до опадів

Голосно стрекочуть комахи - слід чекати на дощ

Свійські тварини галасують і ховаються у сарай - насувається гроза

Весь день дощить - буде бідний урожай зернових

Багато хрущів - до різкої зміни погоди

Збираються хмари, але комахи не ховаються - дощу не буде

Яскраво мерехтять зірки на нічному небі - чекайте похолодання.

Також вважається, що сни в ніч з 27 на 28 червня мають особливе значення та можуть бути пророчими.