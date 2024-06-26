День Конституции Украины: дата по новому календарю и что нельзя делать

День Конституции Украины имеет фиксированную дату - 28 июня, которая не менялась с 1996 года. Этот день отмечает принятие Основного закона нашей страны, устанавливающего права и свободы граждан.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, изменилась ли дата празднования Дня Конституции Украины по новому календарю.
Конституцией считается главный закон государства, определяющий порядок и принципы работы представительных, исполнительных и судебных органов власти.
Также Конституция устанавливает:
Любые другие законы опираются на Конституцию, поскольку она имеет наивысшее значение и юридическую силу.
Украина получила независимость в 1991 году, и в течение следующих лет было несколько попыток принять Конституцию. Спустя 2 года автономии Украины президент Леонид Кравчук разработал законопроект, но его не утвердили.
Только в 1995 году был создан документ, который стал основой Конституции Украины. Окончательную версию с поправками президента вынесли на рассмотрение Верховной Рады 27 июня.
Обсуждение и согласование деталей длилось 24 часа. В конце концов утром 28 июня 1996 года проект Основного Закона был утвержден.
Также президента страны было назначено гарантом Основного Закона, а украинский язык был утвержден как единственный государственный.
Эта дата неизменна, поскольку она привязана к светским событиям и не имеет отношения к церкви.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, в этот день желательно не делать следующее:
Также считается, что сны в ночь с 27 на 28 июня имеют особое значение и могут быть пророческими.
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При написании материала были использованы источники: сайты Украинского Института Национальной Памяти и Профсоюза работников образования и науки Украины, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.