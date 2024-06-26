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День Конституции Украины: дата по новому календарю и что нельзя делать

День Конституции в Украине отмечается 28 июня (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День Конституции Украины имеет фиксированную дату - 28 июня, которая не менялась с 1996 года. Этот день отмечает принятие Основного закона нашей страны, устанавливающего права и свободы граждан.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, изменилась ли дата празднования Дня Конституции Украины по новому календарю.

Что такое Конституция

Конституцией считается главный закон государства, определяющий порядок и принципы работы представительных, исполнительных и судебных органов власти.

Также Конституция устанавливает:

  • Права и обязанности государства и его граждан
  • Государственное уклад и избирательную систему.

Любые другие законы опираются на Конституцию, поскольку она имеет наивысшее значение и юридическую силу.

История праздника

Украина получила независимость в 1991 году, и в течение следующих лет было несколько попыток принять Конституцию. Спустя 2 года автономии Украины президент Леонид Кравчук разработал законопроект, но его не утвердили.

Только в 1995 году был создан документ, который стал основой Конституции Украины. Окончательную версию с поправками президента вынесли на рассмотрение Верховной Рады 27 июня.

Обсуждение и согласование деталей длилось 24 часа. В конце концов утром 28 июня 1996 года проект Основного Закона был утвержден.

Также президента страны было назначено гарантом Основного Закона, а украинский язык был утвержден как единственный государственный.

Эта дата неизменна, поскольку она привязана к светским событиям и не имеет отношения к церкви.

Что нельзя делать 28 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, в этот день желательно не делать следующее:

  • Заниматься на огороде после обеда - не взойдет урожай
  • Обманывать или хитрить - ложь вернется к вам
  • Вытираться чужим полотенцем - можете забрать проблемы другого человека
  • Рассказывать планы - не сбудутся вообще или не так, как вы ожидали
  • Планировать поездки или важные дела - не будут успешными
  • Отправляться в незнакомые места и на природу - можете заблудиться.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Утром туман - ждите дождливую погоду в течение нескольких дней
  • Много росы на рассвете - к жаре днем и хорошему урожаю осенью
  • Растения сгибаются, а цветки закрываются - до осадков
  • Громко стрекочут насекомые - следует ждать дождя
  • Домашние животные шумят и прячутся в сарай - надвигается гроза
  • Весь день идет дождь - будет бедный урожай зерновых
  • Много майских жуков - к резкой смене погоды
  • Собираются тучи, но насекомые не прячутся - дождя не будет
  • Ярко мерцают звезды на ночном небе - ждите похолодания.

Также считается, что сны в ночь с 27 на 28 июня имеют особое значение и могут быть пророческими.

Ранее мы уже рассказывали, что не следует делать после заката, чтобы избежать неудач.

Кроме того, узнайте, почему нельзя есть с ножа и откуда появился этот предрассудок.

При написании материала были использованы источники: сайты Украинского Института Национальной Памяти и Профсоюза работников образования и науки Украины, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

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