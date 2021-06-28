День Конституции Украины 2021: красивые открытки и поздравления с праздником

Поздравления с Днем Конституции в стихах

Сегодня праздник на моей земле,

За которое боролись и за которое умирали,

Деды и прадеды твои и мои, и о каком

Поэты мечтали и ВТИХОМОЛКУ писали.

Сегодня праздник на моей Украине,

И мы о нем можем сказать свободно,

Свобода слова и права человека - наш закон,

С чем поздравляю вас, уважаемые, искренне!

***

В День Конституции хочу

Вам пожелать достатка,

Чтобы все вам было по плечу,

Чтобы все дела шли гладко,

Конечно, Родину любить –

Быть смелым жизнелюбом,

Законы государства чтить,

И жить вам будет любо!

С Днем Конституции!

***

***

Я - украинец. Есть у меня право

На родной язык и свое государство,

На флаг золотисто - синий,

К счастью жить в такой стране.

Я - украинец. Имею Право знать

О тех, кого героями считаю,

Что человечество спасали от руины, –

Сыновей и дочерей, достойных Украины.

Я - украинец. Хочу право иметь

Всегда все, что думаю, говорить,

На независимое и крепкое государство,

На все, что гарантировано по праву.

Я - украинец. И моё это право

Любить землю гордую и величавую,

И дух свободы набирать в грудь.

Я - украинец. Был им, есть и буду!

***

Родная Украина - язык соловьиный,

Золотые колосья, маки во ржи.

Край ворот - калина, ива, яворина,

Храмы и горницы в красках - полотенцах.

Родная Украина - это души капля,

Песня клюква в утреннее время.

Рідна Україна – то земля единственная,

Что сходил ногами босыми Тарас.

Родная Украина - пара лебединая,

Озеро Бездонное и стремительная река,

В саду хижина - белая сорочина,

Тропинка - тропинка в зелен - спорышах.

Родная Украина - за столом семья,

Яром - долиной стелется туман.

Папин разговор - тихий, вечерний,

Мамина молитва - вечный талисман.

СМС поздравления на День Конституции Украины

Всех граждан с днем Конституции поздравляем,

Мирной и счастливой жизни желаем,

Пусть всегда процветает страна,

Пусть в достатке живет каждая семья.

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С днем Конституции, украинцы, поздравляем,

Счастливой жизни вам искренне желаем,

Всех благ, удачи, радости, добра,

Чтоб мирным небо над вами было всегда!

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День Конституции сегодня отмечаем,

Всех украинцев поздравляем,

Желаем вам мира, счастья и добра,

Жить в стране свободно уже пора!

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Все наши люди, все уважаемое панство

Получает единое гражданство –

От самого рождения до скона.

Все остальное в соответствии с законом.

Поздравления с Днем Конституции в прозе

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Украины! Этот день навсегда вошел в новейшую историю нашего общества, а потому нам с вами остается только надеяться, что все декларируемые Конституцией права и свободы будут постепенно нормой жизни граждан Украины. Демократическое развитие никогда не был легким, поэтому наберемся терпения и веры в то, что следующие поколения украинцев будут жить в совсем другой стране, которую с гордостью можно будет назвать конституционно развитой и правовым европейским государством.

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Пусть демократические принципы, закрепленные в Конституции, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности придет к сердцу каждого гражданина нашей страны. Желаем, чтобы мир и согласие способствовали дальнейшему развитию правового государства!

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Поздравляем вас с выдающимся национальным праздником – Днем Конституции Украины! Пусть это торжественное событие наполняет вас животворной силой, вдохновением, побуждает к новаторским идеям, их успешной реализации в профессиональной области. Желаем успехов и плодотворной работы на благо украинского народа!

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Примите сердечные поздравления по случаю всенародного праздника Дня Конституции Украины! Желаю новых успехов в решении нашей общей главной задачи – построения богатой демократической Украины. Искренне желаю вам доброго здоровья, семейного счастья и благополучия!