День Конституции Украины 2021: красивые открытки и поздравления с праздником

Традиционно, 28 июня, отмечают День Конституции Украины. Ровно 25 лет назад наше государство получило Основной Закон.
Мы собрали поздравления в открытках, стихах, СМС и прозе, которые помогут передать добрые пожелания и подарить приятные эмоции на целый день - в этом материале ниже.
Сегодня праздник на моей земле,
За которое боролись и за которое умирали,
Деды и прадеды твои и мои, и о каком
Поэты мечтали и ВТИХОМОЛКУ писали.
Сегодня праздник на моей Украине,
И мы о нем можем сказать свободно,
Свобода слова и права человека - наш закон,
С чем поздравляю вас, уважаемые, искренне!
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В День Конституции хочу
Вам пожелать достатка,
Чтобы все вам было по плечу,
Чтобы все дела шли гладко,
Конечно, Родину любить –
Быть смелым жизнелюбом,
Законы государства чтить,
И жить вам будет любо!
С Днем Конституции!
***
Я - украинец. Есть у меня право
На родной язык и свое государство,
На флаг золотисто - синий,
К счастью жить в такой стране.
Я - украинец. Имею Право знать
О тех, кого героями считаю,
Что человечество спасали от руины, –
Сыновей и дочерей, достойных Украины.
Я - украинец. Хочу право иметь
Всегда все, что думаю, говорить,
На независимое и крепкое государство,
На все, что гарантировано по праву.
Я - украинец. И моё это право
Любить землю гордую и величавую,
И дух свободы набирать в грудь.
Я - украинец. Был им, есть и буду!
***
Родная Украина - язык соловьиный,
Золотые колосья, маки во ржи.
Край ворот - калина, ива, яворина,
Храмы и горницы в красках - полотенцах.
Родная Украина - это души капля,
Песня клюква в утреннее время.
Рідна Україна – то земля единственная,
Что сходил ногами босыми Тарас.
Родная Украина - пара лебединая,
Озеро Бездонное и стремительная река,
В саду хижина - белая сорочина,
Тропинка - тропинка в зелен - спорышах.
Родная Украина - за столом семья,
Яром - долиной стелется туман.
Папин разговор - тихий, вечерний,
Мамина молитва - вечный талисман.
Всех граждан с днем Конституции поздравляем,
Мирной и счастливой жизни желаем,
Пусть всегда процветает страна,
Пусть в достатке живет каждая семья.
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С днем Конституции, украинцы, поздравляем,
Счастливой жизни вам искренне желаем,
Всех благ, удачи, радости, добра,
Чтоб мирным небо над вами было всегда!
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День Конституции сегодня отмечаем,
Всех украинцев поздравляем,
Желаем вам мира, счастья и добра,
Жить в стране свободно уже пора!
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Все наши люди, все уважаемое панство
Получает единое гражданство –
От самого рождения до скона.
Все остальное в соответствии с законом.
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Украины! Этот день навсегда вошел в новейшую историю нашего общества, а потому нам с вами остается только надеяться, что все декларируемые Конституцией права и свободы будут постепенно нормой жизни граждан Украины. Демократическое развитие никогда не был легким, поэтому наберемся терпения и веры в то, что следующие поколения украинцев будут жить в совсем другой стране, которую с гордостью можно будет назвать конституционно развитой и правовым европейским государством.
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Пусть демократические принципы, закрепленные в Конституции, станут реалиями нашего настоящего, а дух законности придет к сердцу каждого гражданина нашей страны. Желаем, чтобы мир и согласие способствовали дальнейшему развитию правового государства!
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Поздравляем вас с выдающимся национальным праздником – Днем Конституции Украины! Пусть это торжественное событие наполняет вас животворной силой, вдохновением, побуждает к новаторским идеям, их успешной реализации в профессиональной области. Желаем успехов и плодотворной работы на благо украинского народа!
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Примите сердечные поздравления по случаю всенародного праздника Дня Конституции Украины! Желаю новых успехов в решении нашей общей главной задачи – построения богатой демократической Украины. Искренне желаю вам доброго здоровья, семейного счастья и благополучия!
Ранее мы писали, когда украинцы отмечать день Ивана Купала, какие традиции нужно соблюдать и что нельзя делать.
Напомним также, что теперь в Украине появился новый профессиональный праздник, который будут отмечать в июле.