День Конституции Украины 2020: красивые открытки и поздравления с важным праздником

День Конституции Украины отмечают 28 июня ежегодно начиная с 1996-го, когда народные депутаты в Верховной Раде утвердили Основной Закон страны, определяющий права и свободы граждан. Этот государственный праздник является официальным выходным днем, а так как в 2020 году он приходится на воскресенье, то отдыхать мы будем также и в понедельник.

В День Конституции украинцы могут порадовать близких, коллег и знакомых с праздником стихами и тематическими СМС-ками, яркими открытками и картинками. Styler предлагает вам разнообразные варианты и примеры таких поздравлений.

Поздравления с Днем Конституции Украины, открытки, стихи и СМС

Искренне поздравляю вас с государственным праздником - Днем Конституции Украины! Желаю успехов и плодотворной работы на благо всего украинского народа. Пусть этот праздник придаст сил и творческих достижений ради процветания нашей независимой родины. Слава Украине!

Конституция Пилипа Орлика (Фото: uk.wikipedia.org)

В День Конституции мы - украинцы - празднуем дату становления нашей свободной и независимой державы, которая восстала из пепла. Пусть яркое пламя гордости за нашу страну горит ясно в сердцах всех нас и освещает наш путь.

Конституция - закон

Самый настоящий,

Но бывает он порой

Несколько скользящим...

Он буксует и скользит,

Если для народа,

Что поделать - у законов

Странная природа.

В Украине пусть закон

Честным-честным будет,

Помогает пусть во всем

Даже бедным людям!

Открытка с Днем Конституции Украины (Фото: amazingukraine.pro)

Дорогие братья и сестры, в День Конституции Украины примите самые искренние поздравления. Желаю, чтобы права граждан нашей страны всегда были защищены, законы - соблюдены, правосудие всегда вершилось благоразумно, а мы - никогда не преступали наш личный закон.

С Днем Конституции, украинцы! Пусть мир и взаимопонимание способствуют дальнейшему развитию нашей государственности, становлению достатка в каждой семье. С праздником вас!

День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Так веселись и будь всегда моложе,

Любимая прекрасная страна.

От чистого сердца поздравляю вас с Днем Конституции Украины. С 1996 года украинцы получили Основной закон, который гарантировал им права и свободы, приблизил наше государство к странам с демократическими ценностями и окончательно закрепил независимость новой европейской державы. Давайте вместе формировать свободное, справедливое, солидарное общество, чтобы Украина всегда была мощной и богатой, нашей процветающей, честной и достойной родиной.

Искренне поздравляю вас с важным национальным праздником - Днем Конституции Украины! Пусть это выдающееся событие, когда наша страна получила свой паспорт, наполняет нас животворной силой, вдохновением, побуждает к новаторским идеям, дарит силы для защиты родины от всех врагов, вдохновляет на свершения во благо украинского народа! Слава Украине!

Поздравляю вас с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать закон и верно понимать трактовки любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь граждан и дает возможность каждому для самореализации в этой жизни!

Ранее мы рассказывали, как будут работать банки и почта на День Конституции, а также публиковали графики.

Также мы писали о том, что в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.