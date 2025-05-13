У ці 5 країн всі мріють переїхати: хочете знати, чому?

Люди переїжджають з різних причин - у пошуках кращих можливостей, кращого клімату, нових вражень чи більш спокійного ритму життя. Але серед безлічі країн важко визначитися, куди саме податися?

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про п’ять країн, які особливо приваблюють тих, хто мріє про нове життя.

Португалія

Португалія - це чудовий варіант для переїзду. Уявіть собі вечори під золотистим сонцем на пляжах Атлантики, смачні морепродукти та прогулянки старовинними вуличками.

Життя тут комфортне й доступне: вартість проживання нижча, ніж у багатьох європейських країнах. Крім того, португальці - дуже привітні, а м’який клімат дозволяє насолоджуватися теплом цілий рік. Тут легко знайти баланс між активним міським життям і спокоєм провінції.

США, Техас

Техас - один із найбажаніших штатів США для переїзду. Це поєднання мегаполісів і дикої природи, приправлене щирою південною гостинністю. Ринок праці тут стабільний, з великою кількістю вакансій у сферах ІТ, освіти та медицини.

Ціни на житло й послуги нижчі, ніж у багатьох інших штатах. До того ж, місцева кухня - окрема історія, як і яскрава культурна сцена. А якісні вживані автомобілі у Північному Х’юстоні роблять щоденні поїздки зручними та доступними.

Канада

Канада приваблює тих, хто цінує якість життя, безпеку та мультикультурність. Тут ви знайдете все: від динамічних мегаполісів до тихих озерних селищ, де панує спокій.

Країна славиться чудовою системою освіти та охорони здоров’я. Різноманіття етнічних спільнот створює атмосферу прийняття та толерантності. Осінні прогулянки кленовими лісами, лижі взимку та активне життя в центрі міста - у Канаді є все, щоб почати з нуля і не пошкодувати.

Канада - один з постійних лідерів симпатій для іммігрантів (фото: Freepik.com)

В'єтнам

Хочете розпочати все з нуля? Спробуйте В'єтнам. Економіка країни стрімко зростає, і це відкриває двері для нових кар'єрних можливостей - особливо в ІТ, туризмі та виробництві.

Життя тут надзвичайно доступне - за ті ж гроші, що у Європі, ви отримаєте значно більше. Це дозволяє поєднати фінансову стабільність із якісним відпочинком. Додайте до цього екзотичну природу, багату історію та глибоку культуру - і отримаєте ідеальне місце для сміливих і рішучих.

Таїланд

Таїланд - це тропічна казка, в яку легко повірити. Острівні пляжі, метушливий Бангкок і старовинні храми створюють неповторну атмосферу.

Вартість життя тут настільки низька, що дозволяє щодня насолоджуватися смачною кухнею, масажами та поїздками країною. Таїландці - неймовірно доброзичливі, а спільноти емігрантів допомагають швидко адаптуватися. Якщо ви мрієте про тепле море, екзотику й незабутні враження - вам точно сюди.