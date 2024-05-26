День Києва 2024: зірки назвали улюблені та особливі місця столиці

Традиційно в останню неділю травня українці відзначають День столиці України. І на честь цього свята зірки "Нового каналу", які знімаються у серіалі "Будиночок на щастя", Назар Задніпровський та Віталіна Біблів поділилися своїми спогадами про Київ.

Куди радить сходити Задніпровський

"Коли в гості приїжджають родичі чи друзі та просять показати Київ, я обов’язково веду їх своїм улюбленим маршрутом. Золоті ворота, Софія, Михайлівський собор, фунікулер, Поштова площа, річковий вокзал. Це якщо мало часу", - розповів актор.

"Якщо його трішки більше, то й маршрут довший. Так, після Михайлівського собору йдемо на Андріївський узвіз. Далі - Контрактова площа, Поділ, Поштова площа, річковий вокзал. І в будь-якому випадку "вишенька на торті" - екскурсійний корабель по Дніпру. Дивовижні краєвиди!" - додав він.

Задніпровський зазначив, що він корінний киянин та бачив світ. Але столиця України - місто особливої сили.

Задніпровський розповів, куди варто сходити у Києві (фото надане прес-службою)

Що Біблів думає про Київ

"Для мене Київ - це суцільна любов. Щороку в мене з Києвом роман. Восени, влітку, взимку чи навесні… Завжди! Щодня пізнаю нові та цікаві місця. Особливо тепла для мене Татарка та вали там. Звідти можна побачити красивий Поділ, захід та схід сонця", - розповіла актриса.

"Це емоційно моє місце, адже неподалік був гуртожиток театрального інституту, і ми бігали на вали, щойно теплішало. Переважно репетирували етюди. Та окрім навчання, звісно, відпочивали, грали на гітарі, писали вірші, цілувались", - пригадала вона.

Актриса Віталіна Біблів розповіла, чому любить Київ (фото надане прес-службою)

Біблів не приховує, що обожнює Київ та кожну його вулицю. На думку актриси, в нашій столиці взагалі немає локацій, на які не потрібно було б звернути особливу увагу.

"Чи то центр, чи Софіївська Борщагівка, чи Троєщина… Скрізь є дуже цікаві та красиві місця. З днем народження, улюблене місто!" - резюмувала зірка.