Розкрито програму святкування Дня Києва 2023. Що очікує містян та гостей столиці

День Києва традиційно відзначають в останні вихідні травня. Цьогоріч святкування відбудуться максимально скромно, оскільки воєнний стан не допускає проведення масових гулянь. Втім жителі та гості столиці зможуть відвідати ряд культурних заходів і подій.

Програмою міських екскурсій на 27-28 травня поділились у КМДА .

У столиці у ці дні також відбудеться ряд культурних подій, які варто відвідати. А саме:

Управління туризму та промоцій підготувало безкоштовні екскурсії для всіх охочих. А саме:

Раніше ми писали про три цікавих музейних відкриття, які планують в Україні.

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