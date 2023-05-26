Розкрито програму святкування Дня Києва 2023. Що очікує містян та гостей столиці

День Києва традиційно відзначають в останні вихідні травня. Цьогоріч святкування відбудуться максимально скромно, оскільки воєнний стан не допускає проведення масових гулянь. Втім жителі та гості столиці зможуть відвідати ряд культурних заходів і подій.
Програмою міських екскурсій на 27-28 травня поділились у КМДА.
Святкові екскурсії столицею
Управління туризму та промоцій підготувало безкоштовні екскурсії для всіх охочих. А саме:
"Як козаки та магістрат на Подолі жили". Екскурсія розкриє таємниці середньовічного Подолу. Щоб долучитись до заходу, потрібно зареєструватись та прийти 27 травня о 12:00 на Контрактову площу.
"Провулками київського Кудрявця". Ця екскурсія ознайомить із літописними місцями Києва й творіннями багатьох видатних киян. На неї також потрібно зареєструватись, а потім прийти на Львівську площу 28 травня о 18:00.
"Київ незвичний - від минулого до сьогодення". На ній можна дізнатись про незвичні місця Києва та історії про людей, які з ними пов’язані. Для участі треба зареєструватись і прийти на Золоті Ворота у суботу о 18:00.
Культурні заходи на день народження столиці
У столиці у ці дні також відбудеться ряд культурних подій, які варто відвідати. А саме:
Живі виступи та ярмарки у Kureni (26-28 травня).
Кіноподорож вулицями улюбленого міста від кінотеатру "Жовтень" (25-28 травня).
Поезія та музика для ЗСУ в PEN Ukraine (26 травня).
Джаз у Ботанічному саду ім. Гришка (26 травня).
Ярмарок народного мистецтва до Дня Києва в Музеї Івана Гончара (27-28 травня).
Фестиваль Протасів Яр пам’яті Романа Ратушного (27 травня).
Виставки та майстер-класи для дітей у Музеї історії Києва (27-28 травня).
Концерт в Андріївській церкві від солістів Національного будинку музики (28 травня).
Ярмарок народного мистецтва і майстер-класи у Музеї Гончара (27-28 травня).