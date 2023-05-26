Раскрыта программа празднования Дня Киева 2023. Что ожидает горожан и гостей столицы

День Киева традиционно отмечают в последние выходные мая. В этом году празднования состоятся максимально скромно, поскольку военное положение не допускает проведения массовых гуляний. Однако жители и гости столицы смогут посетить ряд культурных мероприятий и событий.
Программой городских экскурсий на 27-28 мая поделились в КГГА.
Праздничные экскурсии по столице
Управление туризма и продвижения подготовило бесплатные экскурсии для всех желающих. А именно:
"Как казаки и магистрат на Подоле жили". Экскурсия раскроет тайны средневекового Подола. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться и прийти 27 мая в 12:00 на Контрактовую площадь.
"Переулками киевского Кудрявца". Эта экскурсия ознакомит с летописными местами и творениями многих выдающихся киевлян. На нее также нужно зарегистрироваться, а затем прийти на Львовскую площадь 28 мая в 18.00.
"Киев необычен - от прошлого до настоящего". На ней можно узнать о необычных местах Киева и истории о людях, которые с ними связаны. Для участия следует зарегистрироваться и прийти на Золотые Ворота в субботу в 18:00.
Культурные мероприятия на день рождения столицы
В столице в эти дни также состоится ряд культурных событий, которые следует посетить. А именно:
Живые выступления и ярмарки в Kureni (26-28 мая).
Кинопутешествие по улицам любимого города от кинотеатра "Жовтень" (25-28 мая).
Поэзия и музыка для ВСУ в PEN Ukraine (26 мая).
Джаз в Ботаническом саду им. Гришко (26 мая).
Ярмарка народного искусства ко Дню Киева в Музее Ивана Гончара (27-28 мая).
Фестиваль Протасов Яр памяти Романа Ратушного (27 мая).
Выставки и мастер-классы для детей в Музее истории Киева (27-28 мая).
Концерт в Андреевской церкви от солистов Национального дома музыки (28 мая).
Ярмарка народного искусства и мастер-классы в Музее Гончара (27-28 мая).