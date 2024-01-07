UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

День Іоанна Хрестителя: що сьогодні треба обов'язково зробити, щоб зберегти міцне здоров'я

Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана святкують 7 січня (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

7 січня за новим календарем християни відзначають Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана, за старим стилем у цей день святкували Різдво Христове.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Іван Хреститель був сином святих Єлизавети та Захарії. Вони довго не мали дітей і благали Бога про них. Господь почув їхні молитви і подарував сина. Іван Хреститель народився за пів року до Ісуса Христа. Коли у Віфлеємі за наказом Ірода вбивали немовлят, Єлизавета з дитиною втекла до пустелі.

До 30 років Іван вів аскетичне життя і багато молився. Тоді Господь закликав його вийти з проповіддю на берег Йордану, щоб підготувати народ до прийняття очікуваного Месії. У річці Йордан Іван хрестив людей, серед них був і Ісус Христос.

Християни вірять, що сьогодні обов'язково треба натщесерце випити освячену воду. Вона допоможе зберегти здоров'я на довгий час.

Додамо, що за старим стилем Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана відзначали 20 січня.

Прикмети дня

  • тепла і сонячна погода - літо буде спекотним
  • сніг та мороз - буде гарний урожай
  • туман - влітку буде багато сонячних днів
  • ніч на 7 січня ясна - буде багато повеней весною
  • птахи літають низько - чекайте опадів
  • йде дощ - буде хороший урожай зернових
  • якщо сьогодні охрестити дитину, то вона буде щасливою
  • якщо сьогодні побачите мишу, то в родині скоро буде поповнення

Що сьогодні не можна робити

  • приймати подарунки від чужих людей і незнайомців
  • прати одяг
  • вмиватися, бо є ризик, що вас обдурять
  • піднімати знайдені речі
  • різати домашню худобу і птицю
  • вишивати білими нитками
  • лихословити та ображатись
  • зловживати алкоголем, інакше цілий рік будете без грошей

День ангела сьогодні святкують: Іван, Василь, Панас.

Головна молитва дня

"Хрестителю Христовий, чесний Предтече, крайній пророче, перший мученику, постників і пустельників наставнику, чистоти вчителю і ближній друже Христовий! Тебе молю, не відкинь мене від твого заступництва, не покинь мене, занепалого багатьма гріхами; обнови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхами оскверненого, і допоможи мені після смерті потрапити в Царство Небесне". Амінь.

 

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в Україніцерковный календарь