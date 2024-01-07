День Иоанна Крестителя: что сегодня нужно обязательно сделать, чтобы сохранить крепкое здоровье

7 января по новому календарю христиане отмечают Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по старому стилю в этот день праздновали Рождество Христово.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Иоанн Креститель был сыном святых Елизаветы и Захарии. Они долго не имели детей и молили Бога о них. Господь услышал их молитвы и подарил сына. Иоанн Креститель родился за полгода до Иисуса Христа. Когда в Вифлееме по приказу Ирода убивали младенцев, Елизавета с ребенком убежала в пустыню.
До 30 лет Иоанн вел аскетическую жизнь и много молился. Тогда Господь призвал его выйти с проповедью на берег Иордана, чтобы подготовить народ к принятию Мессии. В реке Иордан Иоанн крестил людей, среди них был и Иисус Христос.
Христиане верят, что сегодня обязательно нужно натощак выпить освященную воду. Она поможет сохранить здоровье на долгое время.
Добавим, что по старому стилю Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна отмечали 20 января.
День ангела сегодня празднуют: Иоанн, Василий, Афанасий.
"Креститель Христов, честный Предтече, крайний пророк, первый мученик, постников и отшельников наставник, чистоты учитель и близкий друг Христов! Тебя молю, не отринь меня от твоего покровительства, не оставь меня, падшего многими грехами; обнови душу мою покаянием, как другим крещением: очисти меня, грехами оскверненного, и помоги мне после смерти попасть в Царство Небесное". Аминь.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
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