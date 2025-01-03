День інтриг та обману. Що обіцяє астрологічний прогноз на п'ятницю, 3 січня

Астрологічний прогноз на п'ятницю обіцяє чимало вдалих можливостей, але лише для тих, хто гідно витримає всі "перевірки на міцність". Але слід остерігатися брехні та людей, які не викликають довіри.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що треба робити цього дня, аби знайти успіх.

Прогноз астропогоди на 3 січня

"Не варто голодувати. Ця п'ятниця - день обрання мети, вірності принципам, трансформації, засвоєння інформації та нових знань. Треба активно виявляти позитивні емоції та почуття, відстоювати ідеали, принципи, переконання", - розповіла Соловйова.

"Творчий день, коли можна планувати, аналізувати, корегувати кардинальні зміни у житті, які пов’язані з перспективами та можливостями в особистому та соціальному житті. Усе розпочате цієї п'ятниці повинно отримати свою завершеність", - додала вона.

Окрім цього, настає період перемоги над страхами, вирішення розбіжностей, боротьби за правду, захисту від нападів, розриву непотрібних зв’язків. Необхідно наважитися та перемогти свої сумніви. Також бажано повернути борги.

3 січня не час для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Також не варто забувати, що через ретроградність Марсу треба відмовитися від далеких поїздок та понаднормових навантажень на роботі.

Гороскоп на 3 січня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

З 03:44, 3 січня, до 19:59, 14 січня Юпітер, планета "великого щастя", широких обріїв, багатих можливостей, подорожей, юриспруденції, законотворчості, освіти, науки та всього іноземного, буде у руйнівному градусі Близнюків️.

"У Близнюках цей градус символізує обман, інтриги, злодійство, хитрість, віроломство, наклеп, підступність, нахабство. Не покладайтесь на тих, хто не вартий довіри, будьте обережними у виборі друзів. Не потурайте собі, беручи участь у ризикованих підприємствах, з чиєї б ініціативи це не відбувалося", - радить астролог.

"Не ставте себе у залежність від оточуючих. Не підлаштовуйтесь під інших, живучі за їх рахунок. Не призначайте на цей період (з 3 до 14 січня) важливі справи, пов’язаних зі сферою відповідальності Юпітера", - також розповіла вона.

Також не слід забувати, що саме в цей період Юпітер може винагороджувати тих, хто гідно проходить крізь усі перевірки та випробовування "на міцність".