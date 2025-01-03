День интриг и обмана. Что обещает астрологический прогноз на пятницу, 3 января

Астрологический прогноз на пятницу обещает немало удачных возможностей, но лишь для тех, кто достойно выдержит все "проверки на прочность". Но следует остерегаться лжи и людей, которые не вызывают доверия.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что надо делать в этот день, чтобы обрести успех.

Прогноз астропогоды на 3 января

"Не стоит голодать. Эта пятница - день выбора цели, верности принципам, трансформации, усвоения информации и новых знаний. Надо активно проявлять положительные эмоции и чувства, отстаивать идеалы, принципы, убеждения", - рассказала Соловьева.

"Творческий день, когда можно планировать, анализировать, корректировать кардинальные изменения в жизни, связанные с перспективами и возможностями в личной и социальной жизни. Все начатое в эту пятницу должно получить свою завершенность", - добавила она.

Кроме этого, наступает период победы над страхами, решения разногласий, борьбы за правду, защиты от нападений, разрыва ненужных связей. Необходимо решиться и победить свои сомнения. Также желательно вернуть долги.

3 января не время для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Также не стоит забывать, что из-за ретроградности Марса надо отказаться от дальних поездок и сверхурочных нагрузок на работе.

Гороскоп на 3 января (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

С 03:44, 3 января, до 19:59, 14 января Юпитер, планета "большого счастья", широких горизонтов, богатых возможностей, путешествий, юриспруденции, законотворчества, образования, науки и всего иностранного, будет в разрушительном градусе Близнецов️.

"В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевету, коварство, наглость. Не полагайтесь на тех, кто не достоин доверия, будьте осторожны в выборе друзей. Не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило", - советует астролог.

"Не ставьте себя в зависимость от окружающих, не подстраивайтесь под других, живя за их счет. Не назначайте на этот период (с 3 по 14 января) важные дела, связанных со сферой ответственности Юпитера", - также рассказала она.

Также не следует забывать, что именно в этот период Юпитер может вознаграждать тех, кто достойно проходит сквозь все проверки и испытания "на прочность".