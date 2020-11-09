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День Холостяка или полная распродажа товаров с дисконтом до 90% на Aliexpress

Киев, Понедельник 09 ноября 2020 09:10
День Холостяка или полная распродажа товаров с дисконтом до 90% на Aliexpress
В День холостяка скидки иногда достигают красной отметки -90%
Автор: Styler

Не пропусти всемирно известную распродажу на Аliexpress!

Уже в среду 11.11 состоится всемирно известная распродажа на китайском маркетплейсе Aliexpress. Этот день является аналогом Черной Пятницы, ведь всего за день объемы продаж Aliexpress составляют несколько миллиардов долларов, а скидочные предложения иногда достигают красной отметки -90%.

История всемирной распродажи начинается 11 ноября 2009 года, когда Alibaba Group впервые провели масштабную распродажу, назвав ее Всемирным днем шоппинга.

Alibaba Group свой выбор остановили именно на этой дате, потому что ежегодно в этот день в Китае отмечают примечательное событие – День Холостяка.

В этом году РБК-Украина решил помочь вам с приобретением необходимых вещей и собрал самые популярные товары на Aliexpress, которые можно приобрести по приятной цене:

  1. Робот-пылесос – специальный автомат, оснащенный искусственным интеллектом, который предназначенный для автоматической уборки помещений. Можно приобрести со скидкой до 30%
  2. Смарт-браслеты - усовершенствованные модели фитнес-трекеров, которые оснащены функционалом идентификации звонков и сообщений, GPS, компаса, а также выполняют функцию часов и фитнес-трекера. Наиболее популярными брендами являются Samsung, Xiaomi, Fitbit. Только 11.11 можно купить товар со скидкой от 24%
  3. Наборы гель-лаков для маникюра с разнообразной палитрой оттенков можно приобрести всего за полцены
  4. Кабель для зарядки мобильного устройства брендов Xiaomi, Samsung, Apple - диапазон цен варьируется от 50 гривен
  5. Аксессуары и чехлы для телефона лучше всего покупать на Aliexpress, потому что наценка в розничных магазинах значительная, а ассортимент и качество товаров ничем не отличается.

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