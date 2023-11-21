День гідності та свободи 2023: історія важливого свята

Історія свята

Вперше свята встановили у 2014 році, згідно з указом президента України №872/2014 від 13.11.2014 року. Цей день установлено "з метою збереження та донесення до сучасного та майбутнього поколінь інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, утвердження ідеалів свободи й демократії, а також віддання шани патріотизму та мужності громадян, які восени 2004-го й у листопаді 2013-го- лютому 2014 року стали на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору".

21 листопада 2013 року, на майдан Незалежності у Києві вийшли кілька сотень людей, щоб висловити свій протест проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності та перекреслювало її європейське майбутнє.

Одночасно зі встановленням Дня Гідності та Свободи указом № 871/2014 Президент скасував святкування Дня Соборності та Свободи та відновив День соборності України. Святкування Дня Соборності України та Дня Свободи президент Віктор Янукович скасував у 2011 році, запровадивши замість них День Соборності та Свободи України.

Відзначимо, що цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та революція Гідності 2013-го.

Історично склалося, що українці виходили на акції протесту саме у двадцятих числах листопада. Крім цього, Помаранчева революція та Революція гідності починалися з невдоволення діями Віктора Януковича. Так, у 2004 році українці вимагали повторних виборів, а у 2013-му - підтримати євроінтеграцію.

Помаранчева революція в Україні (фото: uinp.gov.ua)

Більше того, перші масові виступи проти екс-президента Віктора Януковича відбулися й в листопаді 2010-го. Тоді тисячі людей зібралися на Податковий майдан проти ухвалення Радою проєкт Податкового кодексу. Масові мітинги почалися 16 листопада, але найбільшого масштабу набрали саме 22 листопада, до річниці Помаранчевої революції.

Євромайдан в Києві (uinp.gov.ua)