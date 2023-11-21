День гідності та свободи 2023: історія важливого свята

День Гідності та Свободи відзначається в Україні 21 листопада, починаючи з 2014 року. Це надважливий для всіх українців день.
Про історію цього свята читайте нижче у матеріалі.
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Вперше свята встановили у 2014 році, згідно з указом президента України №872/2014 від 13.11.2014 року. Цей день установлено "з метою збереження та донесення до сучасного та майбутнього поколінь інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, утвердження ідеалів свободи й демократії, а також віддання шани патріотизму та мужності громадян, які восени 2004-го й у листопаді 2013-го- лютому 2014 року стали на захист демократичних цінностей, прав та свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору".
21 листопада 2013 року, на майдан Незалежності у Києві вийшли кілька сотень людей, щоб висловити свій протест проти рішення влади, яке загрожувало Україні втратою незалежності та перекреслювало її європейське майбутнє.
Одночасно зі встановленням Дня Гідності та Свободи указом № 871/2014 Президент скасував святкування Дня Соборності та Свободи та відновив День соборності України. Святкування Дня Соборності України та Дня Свободи президент Віктор Янукович скасував у 2011 році, запровадивши замість них День Соборності та Свободи України.
Відзначимо, що цього дня, з інтервалом у дев’ять років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 2004-го та революція Гідності 2013-го.
Історично склалося, що українці виходили на акції протесту саме у двадцятих числах листопада. Крім цього, Помаранчева революція та Революція гідності починалися з невдоволення діями Віктора Януковича. Так, у 2004 році українці вимагали повторних виборів, а у 2013-му - підтримати євроінтеграцію.
Більше того, перші масові виступи проти екс-президента Віктора Януковича відбулися й в листопаді 2010-го. Тоді тисячі людей зібралися на Податковий майдан проти ухвалення Радою проєкт Податкового кодексу. Масові мітинги почалися 16 листопада, але найбільшого масштабу набрали саме 22 листопада, до річниці Помаранчевої революції.
Раніше ми розповідали про інші важливі свята у листопаді і чи будуть додаткові вихідні.
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