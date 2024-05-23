День Героїв 23 травня: що це за свято і як його відзначати

23 травня Україна відзначає День Героїв - свято, присвячене всім, хто боровся і бореться за свободу країни.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що це за свято День Героїв і як його відзначати
Щорічно 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це свято присвячене тим, хто боровся і бореться за свободу нашої країни.
Ми вшановуємо воїнів, які ризикують життям на передовій, волонтерів, що допомагають армії, медиків, які рятують життя пораненим, та всіх, хто підтримує нашу країну у важкі часи.
Ірина Констанкевич, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради, наголошує, що День Героїв є не лише днем пам'яті та вшанування, але й нагадуванням про те, що кожен українець може зробити свій внесок у боротьбу за мир та свободу.
Це свято гордості і водночас суму, адже багато героїв віддали своє життя за Україну. Вшановуючи їхню пам'ять, ми зміцнюємо наш дух і національну єдність, наближаючи перемогу та мир в Україні.
Ідея відзначати День Героїв виникла під час Другої світової війни. У квітні 1941 року на другому Великому зборі Організації Українських Націоналістів (ОУН) вирішили встановити це свято на 23 травня.
Дату обрали на честь Євгена Коновальця, одного з лідерів українського націоналістичного руху, якого вбили 23 травня 1938 року.
Євген Коновалець (фото: Вікіпедія)
Після війни День Героїв святкувала переважно українська діаспора. У радянські часи його відзначали таємно - здебільшого колишні вояки УПА та дисиденти.
Після здобуття незалежності України у 1992 році це свято стало більш популярним. Особливого значення День Героїв набув після початку війни з Росією у 2014 році.
Українські Герої - це люди, які жили в різні епохи й захищали рідну землю. Наприклад:
Сьогодні це свято вшановує всіх захисників України, які протистоять російській агресії.
День Героїв зазвичай відзначають протягом тижня після 23 травня. Для зручності масові заходи переносять на найближчі вихідні.
В умовах воєнного стану кожне місто саме вирішує, як саме відзначати Свято Героїв.
У багатьох містах проходять пам'ятні заходи на честь загиблих у війні, покладають квіти біля пам'ятників героям України.
Воїни ЗСУ - сучасні герої України! (фото: Getty Images)
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