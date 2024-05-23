День Героїв 23 травня: що це за свято і як його відзначати

Свято Героїв: що це за день

Щорічно 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Це свято присвячене тим, хто боровся і бореться за свободу нашої країни.

Ми вшановуємо воїнів, які ризикують життям на передовій, волонтерів, що допомагають армії, медиків, які рятують життя пораненим, та всіх, хто підтримує нашу країну у важкі часи.

Ірина Констанкевич, перша заступниця голови Комітету Верховної Ради, наголошує, що День Героїв є не лише днем пам'яті та вшанування, але й нагадуванням про те, що кожен українець може зробити свій внесок у боротьбу за мир та свободу.

Це свято гордості і водночас суму, адже багато героїв віддали своє життя за Україну. Вшановуючи їхню пам'ять, ми зміцнюємо наш дух і національну єдність, наближаючи перемогу та мир в Україні.

Хто придумав святкувати День Героїв

Ідея відзначати День Героїв виникла під час Другої світової війни. У квітні 1941 року на другому Великому зборі Організації Українських Націоналістів (ОУН) вирішили встановити це свято на 23 травня.

Дату обрали на честь Євгена Коновальця, одного з лідерів українського націоналістичного руху, якого вбили 23 травня 1938 року.

Євген Коновалець (фото: Вікіпедія)

Після війни День Героїв святкувала переважно українська діаспора. У радянські часи його відзначали таємно - здебільшого колишні вояки УПА та дисиденти.

Після здобуття незалежності України у 1992 році це свято стало більш популярним. Особливого значення День Героїв набув після початку війни з Росією у 2014 році.

Українські Герої: хто вони

Українські Герої - це люди, які жили в різні епохи й захищали рідну землю. Наприклад:

лицарі Київської Русі, які служили в дружинах великого князя Святослава і короля Данила

козацькі полки, які боролися під проводом Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та Івана Виговського

воїни Української Галицької Армії під командуванням Мирона Тарнавського

січові стрільці, такі як Дмитро Вітовський

бійці Армії Української Народної Республіки під керівництвом Симона Петлюри

члени Організації Українських Націоналістів, серед яких Євген Коновалець і Степан Бандера

вояки Української Повстанської Армії

Сьогодні це свято вшановує всіх захисників України, які протистоять російській агресії.

Як відзначати День Героїв

День Героїв зазвичай відзначають протягом тижня після 23 травня. Для зручності масові заходи переносять на найближчі вихідні.

В умовах воєнного стану кожне місто саме вирішує, як саме відзначати Свято Героїв.

У багатьох містах проходять пам'ятні заходи на честь загиблих у війні, покладають квіти біля пам'ятників героям України.

Воїни ЗСУ - сучасні герої України! (фото: Getty Images)