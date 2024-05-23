День Героев 23 мая: что это за праздник и как его отмечать

Праздник Героев: что это за день

Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День героев. Этот праздник посвящен тем, кто сражался и борется за свободу нашей страны.

Мы чествуем воинов, рискующих жизнью на передовой, волонтеров, помогающих армии, медиков, спасающих жизнь раненым, и всех, кто поддерживает нашу страну в трудные времена.

Ирина Констанкевич, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады, отмечает, что День Героев является не только днем памяти и чествования, но и напоминанием о том, что каждый украинец может внести свой вклад в борьбу за мир и свободу.

Это праздник гордости и в то же время грусть, ведь многие герои отдали свою жизнь за Украину. Почитая их память, мы укрепляем наш дух и национальное единство, приближая победу и мир в Украине.

Кто придумал праздновать День Героев

Идея отмечать День Героев возникла во время Второй мировой войны. В апреле 1941 года на втором Большом собрании Организации Украинских Националистов (ОУН) решили утвердить этот праздник на 23 мая.

Дату избрали в честь Евгения Коновальца, одного из лидеров украинского националистического движения, убитого 23 мая 1938 года.

Евгений Коновалец (фото: Википедия)

После войны День Героев праздновала преимущественно украинская диаспора. В советское время его отмечали тайно - в основном бывшие воины УПА и диссиденты.

После обретения независимости Украины в 1992 году этот праздник стал более популярным. Особое значение День Героев приобрел после начала войны с Россией в 2014 году.

Украинские Герои: кто они

Украинские Герои - это люди, которые жили в разные эпохи и защищали родную землю. К примеру:

рыцари Киевской Руси, служившие в дружинах великого князя Святослава и короля Даниила

казацкие полки, боровшиеся под руководством Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и Ивана Выговского

воины Украинской Галицкой Армии под командованием Мирона Тарнавского

сечевые стрелки, такие как Дмитрий Витовский

бойцы Армии Украинской Народной Республики под руководством Симона Петлюры

члены Организации Украинских Националистов, среди которых Евгений Коновалец и Степан Бандера

воины Украинской Повстанческой Армии

Сегодня этот праздник чествует всех защитников Украины, противостоящих российской агрессии.

Как отмечать День Героев

День Героев обычно отмечается в течение недели после 23 мая. Для удобства массовые мероприятия переносят на ближайшие выходные.

В условиях военного положения каждый город сам решает, как отмечать Праздник Героев.

Во многих городах проходят памятные мероприятия в честь погибших в войне, возлагают цветы у памятников героям Украины.

Воины ВСУ - современные герои Украины! (фото: Getty Images)