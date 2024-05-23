День Героев 23 мая: что это за праздник и как его отмечать

23 мая Украина отмечает День Героев - праздник, посвященный всем, кто боролся и борется за свободу страны.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что это за праздник День Героев и как его отмечать.
Ежегодно 23 мая в Украине отмечают День героев. Этот праздник посвящен тем, кто сражался и борется за свободу нашей страны.
Мы чествуем воинов, рискующих жизнью на передовой, волонтеров, помогающих армии, медиков, спасающих жизнь раненым, и всех, кто поддерживает нашу страну в трудные времена.
Ирина Констанкевич, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады, отмечает, что День Героев является не только днем памяти и чествования, но и напоминанием о том, что каждый украинец может внести свой вклад в борьбу за мир и свободу.
Это праздник гордости и в то же время грусть, ведь многие герои отдали свою жизнь за Украину. Почитая их память, мы укрепляем наш дух и национальное единство, приближая победу и мир в Украине.
Идея отмечать День Героев возникла во время Второй мировой войны. В апреле 1941 года на втором Большом собрании Организации Украинских Националистов (ОУН) решили утвердить этот праздник на 23 мая.
Дату избрали в честь Евгения Коновальца, одного из лидеров украинского националистического движения, убитого 23 мая 1938 года.
Евгений Коновалец (фото: Википедия)
После войны День Героев праздновала преимущественно украинская диаспора. В советское время его отмечали тайно - в основном бывшие воины УПА и диссиденты.
После обретения независимости Украины в 1992 году этот праздник стал более популярным. Особое значение День Героев приобрел после начала войны с Россией в 2014 году.
Украинские Герои - это люди, которые жили в разные эпохи и защищали родную землю. К примеру:
Сегодня этот праздник чествует всех защитников Украины, противостоящих российской агрессии.
День Героев обычно отмечается в течение недели после 23 мая. Для удобства массовые мероприятия переносят на ближайшие выходные.
В условиях военного положения каждый город сам решает, как отмечать Праздник Героев.
Во многих городах проходят памятные мероприятия в честь погибших в войне, возлагают цветы у памятников героям Украины.
Воины ВСУ - современные герои Украины! (фото: Getty Images)
Раньше мы писали, когда в этом году отмечается День Киева и будет ли празднование.
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При написании материала были использованы следующие источники: сайт Верховной Рады Украины, АрміяInform.