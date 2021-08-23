День флага Украины: лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках

Поздравления в стихах

***

День флага Украины отмечая,

Тебя со всей душою поздравляю!

Пусть развевается свободно он всегда,

Сияют желто-голубые пусть тона.

Страна пускай достатком процветает,

Все люди пусть друг друга понимают.

И пусть пока блистает этот флаг

Повсюду будет много-много благ.

***

День государственного флага

Напоминает об отваге,

Красивой нации, народе,

Что каждый на земле свободен,

Имеет право жить, любить,

Свою историю творить.

Пусть развевается наш флаг,

Народу счастья, больше благ.

***

С Днем государственного флага Украины

Спешу поздравить всех,

Пожелать здоровье,

Счастье, радость смех.

Пусть уйдут несчастья

Подальше из страны,

Ведь бури и ненастья

Нам вовсе не нужны!

***

Сегодня праздник Украины:

День государственного флага.

И эти символы доныне

Всем уважать и помнить надо.

Цвет голубой - то символ неба,

Что распростерлось над страною,

Цвет желтый флага - это нива,

Став от колосьев золотою.

Все вместе - это символ мира,

Труда, надежды и достатка.

Так пусть же будет море хлеба,

Мир и покой, и все в порядке.

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Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьётся на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

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Поздравляю с Днем Государственного флага Украины и пожелать хочу щедрых урожаев жёлтых полей, мирного голубого неба, насыщенных красок в жизни народа, успешного развития страны, весёлых песен и красивых танцев, большой гордости и чувства патриотизма у каждого украинца за чудесный флаг и замечательную страну.

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Голубые небеса над бескрайними полевыми просторами матушки Украины - отражаются на гордом полотне - нашем флаге! Гордись своим знаменем, патриот, ведь Украина - мужественная духом, великая и цветущая страна! Вознеси флаг над головой, пусть вольный ветер волнует его волнами свободы и лёгкости! Радуйся, танцуй и веселись под сине-желтым небом! С праздником, украинцы!

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Поздравляю с Днем государственного флага Украины и хочу пожелать, чтобы голубое небо было мирным и ясным, чтобы жёлтые поля пшеницы давали добрый урожай. Пусть страна растёт и процветает, пусть флаг страны развивается на ветру и дарит добрую надежду украинцам на счастливую жизнь.

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Поздравления в картинках