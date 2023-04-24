День доньки 2023: коли та як це свято відзначають в Україні

Коли святкують день Доньки в Україні

Своєї власної дати свята в Україні немає. А у світі є кілька дат цього свята – Всесвітній день Доньки, який відзначають 12 січня, є ще День доньки, який з'явився в Індії та відзначається він 24 вересня, та Міжнародний день доньки 25 квітня. Саме останню дату обрали українці для поздоровлення власних дочок.

Свято поки що не таке популярне, як інші і його не відзначають на державному рівні. Однак багато українців намагаються провести цей день зі своїми доньками та показати їм усю свою любов, ніжність та тепло.

Як відзначають день Доньки

Особливих традицій святкування немає не лише в Україні, а й інших країнах світу. Найчастіше побачити вітання зі святом можна у соціальних мережах.

А насправді батьки намагаються цього дня приділити трохи більше часу своїм дочкам, вирушають з ними на прогулянку, на морозиво чи в кіно. Також проводять більше часу разом удома.

Дарувати якісь подарунки цього дня не прийнято, хоч і зовсім не заборонено. Більшість батьків намагаються привітати своїх доньок приємними емоціями.