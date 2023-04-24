День дочери 2023: когда и как этот праздник отмечают в Украине

Когда отмечают день Дочери в Украине

Своей собственной даты праздника в Украине нет. А в мире есть несколько дат этого праздника - Всемирный день Дочери, который отмечают 12 января, есть еще День дочери, который появился в Индии и отмечается он 24 сентября, и Международный день дочери 25 апреля. Именно последнюю дату выбрали украинцы для поздравления собственных дочерей.

Праздник пока еще не так популярен, как другие и его не отмечают на государственном уровне. Однако многие украинцы стараются провести этот день со своими дочерями и показать им всю свою любовь, нежность и тепло.

Как отмечают день Дочери

Особых традиций празднования нет не только в Украине, но и в других странах мира. Чаще всего увидеть поздравления с праздником можно в социальных сетях.

А в реальности - родители стараются в этот день уделить немного больше времени своим дочерям, отправляются с ними на прогулку, на мороженое или в кино. Также проводят больше времени вместе дома.

Дарить какие-либо подарки в этот день не принято, хотя и совершенно не запрещено. Большинство родителей стараются поздравить своих дочек приятными эмоциями.