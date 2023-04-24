RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

День дочери 2023: когда и как этот праздник отмечают в Украине

Когда в Украине отмечают день Дочери (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ребенок - самый важный человек для любых родителей. Порой даже мужчины признаются, что больше хотят именно дочерей. А женщины говорят, что девочка - настоящая радость для любой мамы. И кроме дня Матери и дня Отца, в Украине также отмечают праздник дня Дочери.

Когда его отмечают и как - читайте в материале Styler ниже.

Когда отмечают день Дочери в Украине

Своей собственной даты праздника в Украине нет. А в мире есть несколько дат этого праздника - Всемирный день Дочери, который отмечают 12 января, есть еще День дочери, который появился в Индии и отмечается он 24 сентября, и Международный день дочери 25 апреля. Именно последнюю дату выбрали украинцы для поздравления собственных дочерей.

Праздник пока еще не так популярен, как другие и его не отмечают на государственном уровне. Однако многие украинцы стараются провести этот день со своими дочерями и показать им всю свою любовь, нежность и тепло.

Как отмечают день Дочери

Особых традиций празднования нет не только в Украине, но и в других странах мира. Чаще всего увидеть поздравления с праздником можно в социальных сетях.

А в реальности - родители стараются в этот день уделить немного больше времени своим дочерям, отправляются с ними на прогулку, на мороженое или в кино. Также проводят больше времени вместе дома.

Дарить какие-либо подарки в этот день не принято, хотя и совершенно не запрещено. Большинство родителей стараются поздравить своих дочек приятными эмоциями.

Кстати, ранее мы писали о том, когда будут отмечать Пасху в 2024 году.

А еще рассказывали о том, какие еще праздники будут отмечать в конце апреля.

Читайте РБК-Украина в Google News
святадень донькидочьсвято