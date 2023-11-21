День Десантно-штурмових військ ЗСУ: добірка епічних фото та відео

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Це окремий рід військ, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сторінка Генерального штабу ЗСУ у Facebook, Вікіпедія, сторінка Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало цікаві факти про ДШВ, а також епічні кадри з навчань та лінії зіткнення.

Десантні війська ЗСУ створили після проголошення незалежності України на основі частин повітрянодесантних військ СРСР. До складу ЗСУ вони входили поступово від 1 січня 1992 року до початку літа 1993 року.

У 2017 році Командування ВДВ змінило дату професійного свята та перенесло його на 21 листопада, в День архістратига Михаїла.

На кінець 2021 року чисельність ДШВ ЗСУ становила 16 000 військовослужбовців.

Цікавим є те, що українських десантників називають єнотами. Таке прізвисько до штурмовиків застосовував і президент у 2018 році.

Емблемою Десантно-штурмових військ Збройних Сил України є срібний парашут із розпростертими золотими крилами. На центральній осі парашута розміщено золотий меч з хвилястим лезом жовтогарячого кольору вістрям донизу.

Емблема Десантно-штурмових військ (фото: dshv.mil.gov.ua)

Девіз ДШВ звучить так: "Завжди перші".

Штурмовикам, і не тільки їм, часто доводиться працювати за складних погодних умов, при цьому вміло маскуватися та прицілюватися у ворога.

Штурмові війська відточують свої навички ведення бою (фото: facebook.com/uaairborne)

Для військових також дуже важливим є постійне навчання з новітніми зразками озброєння. Це допомагає Збройним Силам України знищувати окупантів.

Десантники та штурмовики постійно перебувають у фазі навчання (фото: facebook.com/uaairborne)

Результати роботи десантно-штурмових військ українці щодня можуть побачити у звітах Генштабу про втрати ворога. На відео показано роботу воїнів 77-ї окремої аеромобільної бригади.

А ось результати влучної роботи воїнів 82-ї окремої десантно-штурмової бригади за допомогою ударних дронів.

Варто додати, що російські військові також вдаються до штурмів з метою оточити той чи інший населений пункт, однак їм це не вдається зробити завдяки ЗСУ.