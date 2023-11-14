Бійці ЗСУ показали життя на "нулі" без прикрас (відео)
Українські захисники показали реальні умови життя в окопах на передовій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Telegram 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр).
Як живуть військові на "нулі"
На відео бійці показали крайній, нульовий, рубіж оборони на передовому, тобто взводному опорному пункті (ВОП). Військові сил оборони сидять в окопах, наповнених водою та брудом.
Через осінню погоду земля перетворюється на бруд.
"Окопна романтика. Незважаючи на погодні умови, противник намагається просунутися вперед, використовує всілякі способи, не шкодуючи ні піхоти, ні техніки", - сказано в повідомленні бригади.
Попри такі нелюдські умови, українські захисники щодня дають відсіч російським окупантам.
Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Як ми раніше писали, відомий український актор вступив до лав ЗСУ.
До речі, Положинський розпочав службу у новому підрозділі ЗСУ.