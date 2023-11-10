День бухгалтера: як привітати колег, рідних і близьких зі святом

Історія та традиція свята

Вперше це свято відзначили у 1972 році й воно було названо Днем бухгалтерської кар'єри. У 1976 році назву свята замінили на сучасну.

Зараз у Міжнародний день бухгалтера вітають усіх, хто пов'язаний з бухгалтерською, економічною чи аудиторською діяльність. Також це свято для викладачів економічних вишів, студентів та фахівців у сфері бухгалтерського обліку по всьому світу.

Слово "бухгалтер" виникло у Німеччині, де з 1498 року за вказівкою Максиміліана Габсбурга почали так називати людей, що займалися веденням облікових книг.

А дату 10 листопада обрали через те, що саме у цей день 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" ("Все про арифметику, геометрію і пропорції"). Завдяки цій книзі Луку Пачолі прозвали батьком бухгалтерії, хоча він не був ані винахідником, ані розробником системи бухгалтерії.

Варто зазначити, що в Україні є ще одне свято - День українського бухгалтера, яке відзначають з 2004 року - 16 липня. Але 10 листопада українських економістів та бухгалтерів також вітають з професійним святом.

Найгарніші привітання з Днем бухгалтера

• Вітаю з Днем бухгалтера! Нехай усі цифри та знаки плюсуються лише на твою користь!

• Нехай у вашому житті все буде, як у добре підготовленій звітності - ніяких зайвих розбіжностей!

• Зі святом. Бажаю знаходити баланс навіть у найскладніших умовах!

• З Днем бухгалтера! Нехай твої розрахунки будуть завжди точні, а життя - збалансованим яскравим!

• Нехай кожен день буде як збалансований бюджет! Безмежного тобі успіху і професійного росту!

• Бажаю тобі завжди мати гармонійний бюджет життя та стабільний дохід щасливих митей!



• Зичимо тобі розкриття нових горизонтів у світі бухгалтерії та яскравих досягнень у фінансовій галузі. Нехай кожен день буде святом твого професійного зростання!

• Зі святом! Бажаю тобі завжди мати на рахунку більше радості, ніж суму, і більше успіхів, ніж розрахунків, і більше відпочинку, ніж роботи.

• Нехай твоя професійна кар'єра буде як довгий і прибутковий обліковий період.

• Щасливого вам Дня бухгалтера! Ваш професіоналізм всіх нас вражає. Бажаємо вам безмежної радості від усіх фінансових досягнень і висловлюємо подяку за вашу неймовірну і таку важливу працю.



• Дорогий бухгалтере! Сьогодні твій день, і я хочу поздоровити тебе з твоєю неперевершеною вправністю у світі цифр і фінансів. Ти - справжній майстер балансу, який завжди знаходить гармонію в числах та точності у звітах.

• Ти вмієш робити цифри живими, а звіти - справжніми шедеврами. Нехай твоя дорога до успіху буде завжди усіяна цифрами позитивного зростання.

• Зі святом! Нехай цей день приносить тобі вдячність, усмішки та визнання за твої неперевершені досягнення у світі фінансів.