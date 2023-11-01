Дні ангела у листопаді за старим та новим календарем: як назвати дитину та кого привітати з іменинами
З давніх часів люди використовували спеціальний календар (Святці) для підбору імені для новонародженої дитини. Вважалося, що дитина має мати ім'я того святого, у чий пам'ятний день вона народилася. Це дає захист та щасливу долю.
Повний календар днів ангела на листопад за новим та старим календарем, склало для вас РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Дні ангела у листопаді за новим календарем
Варто зазначити, що більшість "грудневих" днів ангела переїхали за новим календарем у листопад. Тобто, Михайла, Романа та Катерини ми тепер будемо святкувати у кінці осені, а не у грудні.
1 листопада: Адріан, Олександр, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян, Агрипина, Єлизавета, Уляна, Юліана
2 листопада: Костянтин
3 листопада: Аїфал, Олександр, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Євдокія, Світлана
4 листопада: Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян
5 листопада: Гавриїл, Григорій, Тимофій
6 листопада: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима
7 листопада: Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлізавета
8 листопада: Гавриїл, Михайло, Павло, Рафаель, Марта, Марфа
9 листопада: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотря
10 листопада: Олександр, Олексій, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Петро, Родіон, Серафим, Ераст, Ян, Ганна, Ольга
11 листопада: Антон, Опанас, Віктор, Євген, Максим, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія
12 листопада: Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян
13 листопада: Герман, Іван, Ян
14 листопада: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна, Олександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіпп, Ганна
15 листопада: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіпп, Хома
16 листопада: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян
17 листопада: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія
18 листопада: Микола, Роман
19 листопада: Авдій, Адріан, Олександр, Валентин, Веніамін, Геннадій, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Ігнат, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Ян
20 листопада: Азат, Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дем'ян, Денис, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Остап, Еміль, Ян, Анна, Тетяна
21 листопада: Олексій, Архип, Опанас, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Сава, Теодор, Федір, Яків, Ян, Ярополк, Параска
22 листопада: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Єлизар, Іван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федір, Ян
23 листопада: Олександр, Олексій, Григорій, Євген, Іван, Марк, Митрофан, Михайло, Симон, Ян, Августина, Катерина
24 листопада: Олександр, Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Клим, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина
25 листопада: Опанас, Василь, Георгій, Данило, Єгор, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Петро, Тихін, Юліан, Яків, Ян
26 листопада: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Вольдемар, Всеволод, Гавриїл, Дем'ян, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Серафим, Сергій, Теодор, Федір, Яків, Ян, Фекла
27 листопада: Олексій, Андрій, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Рафаель, Серафим, Сергій, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Хома, Харитон, Ян, Анісія, Ганна, Параска
28 листопада: Данило, Денис, Іван, Микола, Ян.
29 листопада: Андрій, Іван, Ян
30 листопада: Антон, Дмитро
Дні ангела у листопаді за старим календарем
1 листопада: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс, Ян
2 листопада: Олександр, Артем, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Ян, Аріна, Ірина, Мотря
3 листопада: Олександр, Олексій, Анатолій, Аркадій, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Дем'ян, Дмитро, Єгор, Захар, Іван, Іларіон, Костянтин, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Юліан, Яків, Ян, Аза
4 листопада: Олександр, Василь, Володимир, Вольдемар, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Іраклій, Костянтин, Максиміліан, Микола, Павло, Серафим, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Гликерія, Єлизавета
5 листопада: Олександр, Володимир, Вольдемар, Єлисей, Омелян, Ігнат, Максим, Микола, Еміль, Яків, Єфросинія
6 листопада: Олексій, Опанас, Іван, Іраклій, Лаврентій, Микола, Петро, Ян
7 листопада: Валерій, Мотря
8 листопада: Антон, Опанас, Василь, Дмитро
9 листопада: Андрій, Валентин, Марк, Нестор, Капітоліна
10 листопада: Арсеній, Георгій, Дмитро, Єгор, Іван, Максим, Микола, Степан, Еммануїл, Ян, Анна, Неоніла, Параска, Февронія
11 листопада: Олексій, Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Микола, Павло, Тимофій, Філіпп, Ян, Агата, Анастасія, Анна, Марія
12 листопада: Олександр, Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Петро, Семен, Степан, Юліан, Альона, Анастасія, Олена, Ілона
13 листопада: Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Ібрагім, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків
14 листопада: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна, Адріан, Олександр, Давид, Дем'ян, Денис, Дмитро, Іван, Кузьма, Петро, Сава, Теодор, Федір, Хома, Яків, Ян, Агрипина, Єлизавета, Уляна, Юліана
15 листопада: Костянтин
16 листопада: Аїфал, Олександр, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Ганна, Євдокія, Світлана
17 листопада: Олександр, Григорій, Іван, Ілля, Ісмаїл, Микола, Симон, Степан, Ян
18 листопада: Гавриїл, Григорій, Тимофій
19 листопада: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Костянтин, Лука, Микита, Микола, Павло, Олександра, Єфросинія, Клавдія, Мотря, Ніна, Серафима
20 листопада: Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлізавета
21 листопада: Гавриїл, Михайло, Павло, Рафаель, Марта, Марфа
22 листопада: Олександр, Олексій, Антон, Віктор, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофій, Федір, Ян, Євстолія, Мотря
23 листопада: Олександр, Олексій, Аполлон, Борис, Георгій, Денис, Єгор, Іван, Костянтин, Михайло, Нестор, Микола, Петро, Родіон, Серафим, Ераст, Ян, Ганна, Ольга
24 листопада: Антон, Опанас, Віктор, Євген, Максим, Степан, Теодор, Тимофій, Федір, Яків, Стефанія
25 листопада: Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян
26 листопада: Герман, Іван, Ян
27 листопада: Олександр, Олексій, Аристарх, Василь, Віктор, Гавриїл, Георгій, Григорій, Дмитро, Єгор, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Теодор, Федір, Філіпп, Ганна
28 листопада: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Філіпп, Хома
29 листопада: Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян
30 листопада: Геннадій, Григорій, Захар, Іван, Михайло, Ян, Вікторія
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які дати у листопаді будуть дуже вдалими, а які - небезпечними.
А ще розповідали про те, які важливі свята та пам'ятні дати українці будуть відзначати у листопаді.