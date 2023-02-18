Весь день буде продуктивним: ось з чого потрібно починати свій ранок

Як почати ранок

Зокрема, після того, як задзвонив будильник полижіть в ліжку ще 5 хвилин, але не заплющуйте очі. Далі нутриціолог радить потягнутись та зробити повільних 5 глибоких вдихів і видихів.

"Якщо у вас є м’ячик для великого тенісу або будь-який ортопедичний м’ячик сідайте на край ліжка і прокатайте свої стопи на м’ячику, кожен куточок стопи", - йдеться у повідомленні.

Після цього вмийтеся теплою водою та почистіть зуби. Далі обов'язково потрібно випити 300-400 мл теплої води.

Снідайте мінімум через 40 хв після того, як проснулись. Не поспішайте і ретельно пережовуйте страву, варто обирати лише збалансований сніданок.

"Слідкуйте за ранковим туалетом, цей ранковий ритуал в ідеальному варіанті має бути або одразу після прокидання або після випитої води. Саме це є показником гарної роботи ШКТ", - каже експерт.

Що не можна робити зранку

Сердитися

Ніколи не починайте день із поганих думок. Не піддавайтеся їм, особливо якщо ще не снідали.

Краще після пробудження обміркуйте усі плюси свого життя.

Пити каву до сніданку

Це дуже шкідлива звичка, від якої треба відмовитися раз і назавжди. Це може спричинити гастрит і проблеми зі шлунково-кишковим трактом. А ще вживання кави натщесерце може спровокувати спазми та болі у шлунку.

Вирішувати проблеми

Після пробудження мозок ще не налаштований на серйозну роботу, тому може "підвести".

Тому розв'язання важливих питань краще відкласти ближче до обіду.