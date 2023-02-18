Весь день будет продуктивным: вот с чего нужно начинать свое утро

Как начать утро

В частности, после того, как зазвонил будильник, полежите в постели еще 5 минут, но не закрывайте глаза. Далее нутрициолог советует потянуться и сделать медленных 5 глубоких вдохов и выдохов.

"Если у вас есть мячик для большого тенниса или любой ортопедический мячик, садитесь на край кровати и прокатайте свои стопы на мячике, каждый уголок стопы", - говорится в сообщении.

После этого умойтесь теплой водой и почистите зубы. Далее обязательно нужно выпить 300-400 мл теплой воды.

Завтракайте минимум через 40 мин после того, как проснулись. Не торопитесь и тщательно пережевывайте блюдо, следует выбирать только сбалансированный завтрак.

"Следите за утренним туалетом, этот утренний ритуал в идеальном варианте должен быть либо сразу после пробуждения или после выпитой воды. Именно это является показателем хорошей работы ЖКТ", - говорит эксперт.

Что нельзя делать с утра

Сердиться

Никогда не начинайте день с дурных мыслей. Не поддавайтесь им, особенно если еще не завтракали.

Лучше после пробуждения обдумайте все достоинства своей жизни.

Пить кофе до завтрака

Это очень вредная привычка, от которой нужно отказаться раз и навсегда. Это может вызвать гастрит и проблемы с желудочно-кишечным трактом. А еще употребление кофе натощак может спровоцировать спазмы и боли в желудке.

Решать проблемы

После пробуждения мозг еще не настроен на серьезную работу, поэтому может "подвести".

Поэтому решение важных вопросов лучше отложить поближе к обеду.