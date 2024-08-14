День брехні та невдач. Астролог дала прогноз на 13 серпня та назвала головні заборони середи

Прогноз астропогоди на 14 серпня

Не забувайте про ретроградність Меркурія, нагадала Соловйова. Не плануйте на цей день важливі переговори та інші речі, від яких залежить ваша доля.

До 15:00, зазначила астролог, можна проводити стоматологічні процедури та відвідувати перукарню. А після 17:00 не треба себе навантажувати, ані фізично, ані інтелектуально. У цей час починається один з найбільш енергетично потужних періодів.

"В організмі просинаються потужні сили, якщо не вміти ними керувати, можна нашкодити собі та своєму здоров'ю. Усі справи потребують максимального усвідомлення, зібраності та ретельності", - радить Соловйова.

"Потрібна підвищена обережність у справах, доводьте усе раніше розпочате до логічного завершення. Беріться за справи лише за умови, що ви усвідомлюєте весь процес від початку до кінця. Піклуйтесь про близьких людей, робіть подарунки, даруйте радість оточуючим", - додала вона.

Гороскоп на 14 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на середу

14 серпня - день Меркурія. Це планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - розповіла астролог.

"На ретро Меркурії ефективно повертатися до попередніх проектів, відновлювати спілкування з колишніми знайомими, перездавати іспити, подорожувати туди, де колись вже бували, розпочинати пошуки загублених речей, повертати клієнтів, аналізувати, збирати потрібну інформацію, вивчати та досліджувати різноманітні ситуації", - також порадила вона.

У середу настане сприятливий час для спілкування з братами та сестрами. А якщо ви хочете підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти та інше), або просто запаліть свічки з натурального воску. Також можна їсти тверді сорти сири.

"Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - резюмувала Соловйова.