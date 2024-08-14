День вранья и неудач. Астролог дала прогноз на 13 августа и назвала главные запреты среды

Прогноз астропогоды на 14 августа

Не забывайте о ретроградности Меркурия, напомнила Соловьева. Не планируйте на этот день важные переговоры и другие вещи, от которых зависит ваша судьба.

До 15:00, отметила астролог, можно проводить стоматологические процедуры и посещать парикмахерскую. А после 17:00 не нужно себя нагружать ни физически, ни интеллектуально. В настоящее время начинается один из наиболее энергетически мощных периодов.

"В организме просыпаются мощные силы, если не уметь ими управлять, можно навредить себе и своему здоровью. Все дела требуют максимального осознания, собранности и усердия", - советует Соловьева.

"Нужна повышенная осторожность в делах, доведите все начатое ранее до логического завершения. Беритесь за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до конца. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим", - добавила она.

Гороскоп на 14 августа (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на среду

14 августа - день Меркурия. Это планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - рассказала астролог.

"При ретро Меркурии эффективно возвращаться к старым проектам, возобновлять общение с бывшими знакомыми, пересдавать экзамены, путешествовать туда, где уже когда-то бывали, начинать поиски потерянных вещей, возвращать клиентов, анализировать, собирать нужную информацию, изучать и исследовать различные ситуации", - также посоветовала она.

В среду наступит благоприятное время для общения с братьями и сестрами. А если вы хотите усилить энергетику Меркурия, попробуйте использовать пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажгите свечи из натурального воска. Также можно есть твердые сорта сыра.

"Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - резюмировала Соловьева.