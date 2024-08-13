Таро-гороскоп на 14 серпня: Діви зірвуть з неба всі зірки, а Терези потраплять в павутину обману

У середу, 14 серпня, Терезам варто проявити обережність, Стрільці можуть зіткнутися з критикою. А Овни вирішать усе змінити.

Що обіцяє Таро-гороскоп на середу для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала перегорнута карта "Десятка Жезлів". Не бійтеся змінювати думку. Вам багато потрібно переосмислити, немає нічого поганого в тому, що ви поставите собі нові цілі.

Телець

Ваша карта на 14 серпня - "Король Мечів". А це означає, що в середу ви можете здивуватися. Деякі події будуть дивними та навіть містичними.

Близнюки

Вам випала карта "Король Кубків". Цього дня ви можете помилитися та втратити ґрунт під ногами. Постарайтеся бути уважними та не прогаяти свій шанс на успіх.

Рак

Вам випала перегорнута карта "Сімка Кубків". Нерішучість може сильно вам нашкодити. У середу вам варто набратися сміливості та зважитися на щось дуже цікаве.

Лев

Вам випала перегорнута карта "Вежа". Якоїсь миті вам здасться, що все поглинув хаос. Однак це не так, ви зможете впоратися та навести лад, починайте діяти.

Діва

Ваша карта на середу - "Колесниця". День буде успішним. Присвятіть його вирішенню важливих питань, ви зможете вирішити будь-які конфлікти.

Терези

Вам випала карта "Вісімка Кубків". Не бійтеся відмовлятися від пропозицій, які здаються вам сумнівними або просто не подобаються. Хтось намагається втягнути вас у павутиння інтриг та брехні.

Скорпіон

Ваша карта на 14 серпня - "Сонце". Побалуйте свою внутрішню дитину. Варто згадати, що було джерелом радості. Почніть новий і дуже щасливий розділ у своєму житті.

Стрілець

Вам випала карта "Королева Жезлів". Хтось спробує вас критикувати. Не слухайте слова людей, які хочуть вас зачепити. Будьте вищими за це.

Козоріг

Ваша карта на середу - "Дев'ятка Жезлів". Ви зможете передбачити події та уникнути фатальної помилки. Вміння планувати та вибудовувати стратегії дуже вам допоможе.

Водолій

Вам випала карта "Королева Кубків". Не варто думати лише про себе. Прислухайтеся до думок тих, хто поруч із вами. Вмійте радіти не лише своєму успіху.

Риби

Ваша карта на 14 серпня - "Поміркованість". Не варто брати на себе надто багато справ. Вам потрібно знайти баланс між роботою та відпочинком, а також приділити час свого особистого життя.