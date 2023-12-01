День боротьби зі СНІД. Як боротися з вірусом і чи можливо його вилікувати

Що таке ВІЛ та як він передається

Це інфекційне захворювання, яке розвивається внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), довготривалого переживання ВІЛ в лімфоцитах, макрофагах і клітинах нервової тканини.

ВІЛ передається:

через кров. При потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що містять кров від ВІЛ-інфікованої особи до здорової людини.

статевим шляхом

від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів і годування груддю

Проте важливо знати й про шляхи, якими ВІЛ не передається:

під час спільного користування побутовими речами, посудом, роботі в одному приміщенні

у лазні та сауні

через поцілунки

через обійми та рукостискання

через чхання й кашель

через укуси комарів чи інших комах

Саме на цьому ґрунтуються міфи про ВІЛ, тому це важливо знати.

Після закінчення гострої стадії ВІЛ-інфекції розвивається безсимптомний період, який триває 8-12 років. Це саме той час, коли людина стає найбільш небезпечною для своїх сексуальних партнерів, порушується система імунного захисту і розвиваються захворювання, спричинені збудниками різних інфекцій.

Ця стадія хвороби називається СНІД.

Щоб уникнути зараження ВІЛ-інфекцією, варто дотримуватися здорового способу життя, відмовитися від ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки, використовувати презервативи під час статевого акту.

Як лікують ВІЛ/СНІД

Раніше ліків чи інших препаратів проти ВІЛ і СНІД не існувало. Проте сьогодні медики використовують антиретровірусну терапію.

Це метод лікування від ВІЛ-інфекції та СНІДу, який полягає в максимальному пригніченні розмноження ВІЛ в організмі.

АРВ-терапія дозволяє зупинити розмноження вірусу, а клітини імунітету мають можливість відновитися та вибудувати захист проти інших вірусів.

Якщо людина з ВІЛ, тоді її лікування полягає в тому, щоб приймати одну таблетку на день в один і той самий час. Проте це може змінюватися залежно від схеми лікування і того, як давно вірус перебуває в організмі людини.

Водночас варто розуміти, що терапія не знищує вірус, а лише призупиняє його розмноження.

Де в Києві здати тест на ВІЛ

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 5", Кабінет "Довіра":

вул. Відпочинку, 11, кабінет 101 (09:00-17:00)

вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5 (вт-сб, 09:00-14:00)

Мобільний пункт тестування:

Ринок Дніпро, бульвар Кольцова, 12 (понеділок, 11:00-16:00)

Контрактова площа (п'ятниця, 12:00-16:00)

Знайти інші локації для проходження безкоштовного тестування можна знайти за посиланням.