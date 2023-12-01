День борьбы со СПИДом. Как бороться с вирусом и возможно ли его вылечить

Что такое ВИЧ и как он передается

Это инфекционное заболевание, развивающееся вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), длительного переживания ВИЧ в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани.

ВИЧ передается:

через кровь. При попадании крови или других биологических жидкостей, содержащих кровь от ВИЧ-инфицированного лица к здоровому человеку.

половым путем

от инфицированной ВИЧ матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью.

Однако важно знать и о путях, по которым ВИЧ не передается:

при совместном пользовании бытовыми вещами, посудой, работе в одном помещении

в бане и сауне

через поцелуи

через объятия и рукопожатие

через чихание и кашель

из-за укусов комаров или других насекомых

Именно на этом основываются мифы о ВИЧ, поэтому важно знать.

После окончания острой стадии ВИЧ-инфекции развивается бессимптомный период, который длится 8-12 лет. Это именно то время, когда человек становится наиболее опасным для своих сексуальных партнеров, нарушается система иммунной защиты и развиваются заболевания, вызванные возбудителями различных инфекций.

Эта стадия заболевания называется СПИД.

Чтобы избежать заражения ВИЧ-инфекцией, следует соблюдать здоровый образ жизни, отказаться от рискованного по поводу инфицирования ВИЧ поведения, использовать презервативы во время полового акта.

Как лечат ВИЧ/СПИД

Раньше лекарств или других препаратов против ВИЧ и СПИДа не существовало. Однако сегодня медики используют антиретровирусную терапию.

Это метод лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа, который заключается в максимальном угнетении размножения ВИЧ в организме.

АРВ-терапия позволяет остановить размножение вируса, а клетки иммунитета могут восстановиться и выстроить защиту против других вирусов.

Если человек с ВИЧ, то его лечение состоит в том, чтобы принимать одну таблетку в день в одно и то же время. Однако это может меняться в зависимости от схемы лечения и от того, как давно вирус находится в организме человека.

В то же время следует понимать, что терапия не уничтожает вирус, а лишь приостанавливает его размножение.

Где в Киеве сдать тест на ВИЧ

КНП "Киевская городская клиническая больница № 5", Кабинет "Доверие":

ул. Отдыха, 11, кабинет 101 (09:00-17:00)

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5 (вт-сб, 09:00-14:00)

Мобильный пункт тестирования:

Рынок Днепр, бульвар Кольцова, 12 (понедельник, 11:00-16:00)

Контрактовая площадь (пятница, 12:00-16:00)

Найти другие локации для прохождения бесплатного тестирования можно найти по ссылке.