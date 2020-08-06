День Бориса и Глеба: что нельзя делать в этот день, важные приметы

В эту дату православная церковь чтит память Бориса и Глеба
Какой сегодня праздник. 6 августа (24 июля по старому стилю) православная церковь чтит память святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Согласно летописям, они были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича. Родились братья незадолго до крещения Руси и были воспитаны в духе христианской веры.
С этого дня наступало самое ответственное время для крестьян – жатва, которая подводила итог многодневному труду людей.
Также продолжался период сбора ягод, поспевали черемуха и смородина, из которых хозяйки делали заготовки на зиму. На Руси черемуха ценилась за целебные свойства. Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, в сушеном виде черемуха использовалась для лечения инфекций и воспалений.
Именинники этого дня – Борис, Глеб, Давид, Поликарп, Роман, Кристина.
Как мы ранее писали, Зеленский хочет ввести в Украине новые государственные религиозные праздники.