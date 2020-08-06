День Бориса и Глеба: что нельзя делать в этот день, важные приметы

Какой сегодня праздник. 6 августа (24 июля по старому стилю) православная церковь чтит память святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Согласно летописям, они были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославовича. Родились братья незадолго до крещения Руси и были воспитаны в духе христианской веры.

С этого дня наступало самое ответственное время для крестьян – жатва, которая подводила итог многодневному труду людей.

Также продолжался период сбора ягод, поспевали черемуха и смородина, из которых хозяйки делали заготовки на зиму. На Руси черемуха ценилась за целебные свойства. Соком свежих ягод лечили различные кожные болезни, в сушеном виде черемуха использовалась для лечения инфекций и воспалений.

Именинники этого дня – Борис, Глеб, Давид, Поликарп, Роман, Кристина.

Важные приметы дня

Какая погода на Бориса и Глеба – такой и весь август.

На ниву выходить нельзя – будет пожар.

Чайки садятся на воду – к дождю.

Теплый день – примета к тому, что будет темный хлеб.

Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нежелательно было выезжать в поля: считалось, что тогда может случиться пожар.

Как мы ранее писали, Зеленский хочет ввести в Украине новые государственные религиозные праздники.