Зеленский хочет ввести в Украине новые государственные религиозные праздники

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский поручил правительству проработать этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский предложил признать государственными религиозные праздники Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Ашана, Ханука и Пасха западного обряда. Кабинету министров поручено проработать этот вопрос.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Глава государства подписал указ № 303/2020, в котором предлагается признать эти религиозные праздники государственными, чтобы обеспечить конституционные права и свободы граждан, а также реализовать равные права и возможности всех верующих Украины.

Теперь правительство должно обсудить этот вопрос с Всеукраинским советом церквей, религиозными организациями и Украинским институтом национальной памяти, после чего внести на рассмотрение Рады соответствующий законопроект.

Напомним, в мае Зеленский пообещал признать государственными два крупнейших исламских праздника; президент обещал в ближайшее время подписать соответствующий указ.

Добавим, в 2017 году в Украине предоставили статус государственного праздника Рождеству христиан западного обряда; тогда в Украине появился новый выходной - 25 декабря.