День Бориса і Гліба: що не можна робити в цей день, важливі прикмети

У цей день православна церква вшановує пам'ять Бориса і Гліба
Яке сьогодні свято. 6 серпня (24 липня за старим стилем) православна церква вшановує пам'ять святих страстотерпців Бориса і Гліба. Згідно з літописами, вони були молодшими синами великого князя Київського Володимира Святославовича. Народилися брати незадовго до хрещення Русі і були виховані в дусі християнської віри.
З цього дня наступав найвідповідальніший час для селян – жнива, які підводили підсумок багатоденної праці людей.
Також тривав період збору ягід, поспівали черемха і чорна смородина, з яких господині робили заготовляння на зиму. На Русі черемха цінувалася за цілющі властивості. Соком свіжих ягід лікували різні шкірні хвороби, в сушеному вигляді черемха використовувалася для лікування інфекцій і запалень.
Іменинники цього дня – Борис, Гліб, Давид, Полікарп, Роман, Христина.
Як ми раніше писали, Зеленський хоче запровадити в Україні нові державні релігійні свята.