День батька 2024: дата, традиції і що подарувати тату

Коли День батька в Україні

Раніше офіційного свята батька в Україні не існувало, хоча неформально тат часом вітали в третю неділю червня, а інколи в третю неділю вересня.

Так було до 2019 року, коли президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким було започатковано офіційне святкування Дня батька.

Припадає воно щороку тепер на третю неділю червня. 2024 року День батька в Україні святкуватимуть 16 червня.

Неофіційне свято, яке припадало на третю неділю вересня, також залишилося. Називають його Всенародним днем батька. Його було запропоновано низкою різних організацій. Тому діти завжди можуть привітати татуся двічі на рік.

Історія виникнення свята

Це свято виникло в Сполучених Штатах за ініціативою Сонори Додд. У 1910 році вона запропонувала після свята Дня матері проводити відповідне вшанування батьків - так жінка хотіла віддячити своєму татові, який після смерті дружини, матері Сонори, самостійно виховав 6 дітей, ставши їм мамою й татом водночас.

Гідний вчинок чоловіка заслуговував поваги і вдячності. Тому з ініціативи Сонори спочатку День батька почали відзначати в її рідному місті Спокан, згодом у штаті Вашингтон, а з 1966 року це свято стало офіційним у всій Америці, коли тодішній президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом.

З часом й інші країни, де декларується повага до сімейних цінностей, слідом за США, почали відзначати цей день, ушановуючи чоловіка-батька.

Разом з тим у деяких інших країнах День батька припадає на інші дати. Наприклад, у Південній Кореї це спільне свято для матері і батька (8 травня), у Польщі святкують 23 червня, а в Португалії, Іспанії і Італії - 19 березня.

Який подарунок можна зробити на День батька

На День батька, як і на День матері, заведено дарувати подарунки. Варіантів існує багато: від невеликих сюрпризів до речей, які зроблені своїми руками.

Ось кілька ідей, що можна подарувати татусеві на День батька:

Електронний гаджет (новий смартфон, планшет або смарт-годинник)

Інструменти для хобі (новий спінінг або вудка інструменти для майстрування, набір для приготування вина, домашня пивоварня тощо)

Книга

Персоналізований подарунок (гравірування на ручці, флязі або наручному годиннику)

Вікенд на природі з родиною

Велосипед або електросамокат

Кулінарний майстер-клас

Стильний аксесуар (новий гаманець або ремінь)

Абонемент у спортзал

Набір для гоління

Фотосесія на природі

Вишиванка

Набір інструментів для обслуговування авто

Портативний мангал або складний гриль

Електронний масажер для шиї або спини

Елітний алкоголь

Варіантів багато, головне - обрати те, що зробить його щасливим. А що це - ви точно знаєте найкраще самі.

Привітання з Днем батька в СМС