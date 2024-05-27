День отца 2024: дата, традиции и что подарить папе

Скоро в Украине будет отмечаться День отца - ежегодный праздник в честь пап, который возник как ответ на День матери.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно День отца и как поздравить своих пап с этим праздником.
Раньше официального праздника отца в Украине не существовало, хотя неформально пап иногда поздравляли в третье воскресенье июня, а иногда в третье воскресенье сентября.
Так было до 2019 года, когда президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому было начато официальное празднование Дня отца.
Оно приходится ежегодно теперь на третье воскресенье июня. В 2024 году День отца в Украине будут праздновать 16 июня.
Неофициальный праздник, который приходился на третье воскресенье сентября, тоже остался. Называют его Всенародным днем отца. Он был предложен рядом различных организаций. Поэтому дети всегда могут поздравить папу дважды в год.
Этот праздник возник в Соединенных Штатах по инициативе Соноры Додд. В 1910 году она предложила после праздника Дня матери проводить соответствующее чествование родителей - так женщина хотела отблагодарить своего папу, который после смерти жены, матери Соноры, самостоятельно воспитал 6 детей, став им и мамой, и папой одновременно.
Достойный поступок мужчины заслуживал уважения и признательности. Поэтому по инициативе Соноры сначала День отца начали отмечать в ее родном городе Спокан, впоследствии в штате Вашингтон, а с 1966 года этот праздник стал официальным по всей Америке, когда тогдашний президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником.
Со временем и другие страны, где декларируется уважение к семейным ценностям, вслед за США, начали отмечать этот день, чествуя отцов.
Вместе с тем, в некоторых других странах День отца приходится на другие даты. Например, в Южной Корее это общий праздник для матери и отца (8 мая), в Польше празднуют 23 июня, а в Португалии, Испании и Италии - 19 марта.
На День отца, как и на День матери, принято дарить подарки. Вариантов существует много: от небольших сюрпризов до вещей, сделанных своими руками.
Вот несколько идей, которые можно подарить папе на День отца:
Вариантов много, главное - выбрать то, что сделает его счастливым. А что это - вы точно знаете лучше всего сами.
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При написании материала были использованы такие источники: DayToday, Википедия.