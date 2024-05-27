День отца 2024: дата, традиции и что подарить папе

Когда День отца в Украине

Раньше официального праздника отца в Украине не существовало, хотя неформально пап иногда поздравляли в третье воскресенье июня, а иногда в третье воскресенье сентября.

Так было до 2019 года, когда президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому было начато официальное празднование Дня отца.

Оно приходится ежегодно теперь на третье воскресенье июня. В 2024 году День отца в Украине будут праздновать 16 июня.

Неофициальный праздник, который приходился на третье воскресенье сентября, тоже остался. Называют его Всенародным днем отца. Он был предложен рядом различных организаций. Поэтому дети всегда могут поздравить папу дважды в год.

История возникновения праздника

Этот праздник возник в Соединенных Штатах по инициативе Соноры Додд. В 1910 году она предложила после праздника Дня матери проводить соответствующее чествование родителей - так женщина хотела отблагодарить своего папу, который после смерти жены, матери Соноры, самостоятельно воспитал 6 детей, став им и мамой, и папой одновременно.

Достойный поступок мужчины заслуживал уважения и признательности. Поэтому по инициативе Соноры сначала День отца начали отмечать в ее родном городе Спокан, впоследствии в штате Вашингтон, а с 1966 года этот праздник стал официальным по всей Америке, когда тогдашний президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником.

Со временем и другие страны, где декларируется уважение к семейным ценностям, вслед за США, начали отмечать этот день, чествуя отцов.

Вместе с тем, в некоторых других странах День отца приходится на другие даты. Например, в Южной Корее это общий праздник для матери и отца (8 мая), в Польше празднуют 23 июня, а в Португалии, Испании и Италии - 19 марта.

Какой подарок можно сделать в День отца

На День отца, как и на День матери, принято дарить подарки. Вариантов существует много: от небольших сюрпризов до вещей, сделанных своими руками.

Вот несколько идей, которые можно подарить папе на День отца:

Электронный гаджет (новый смартфон, планшет или смарт-часы)

Инструменты для хобби (новый спиннинг или удочка инструменты для мастерства, набор для приготовления вина, домашняя пивоварня и т. п.)

Книга

Персонализированный подарок (гравировка на ручке, фляге или наручных часах)

Уикенд на природе с семьей

Велосипед или электросамокат

Кулинарный мастер-класс

Стильный аксессуар (новый кошелек или ремень)

Абонемент в спортзал

Набор для бритья

Фотосессия на природе

Вышиванка

Набор инструментов для обслуживания авто

Портативный мангал или складной гриль

Электронный массажер для шеи или спины

Элитный алкоголь

Вариантов много, главное - выбрать то, что сделает его счастливым. А что это - вы точно знаете лучше всего сами.

Поздравление с Днем отца в СМС