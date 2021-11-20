День Архангела Михаила 2021: самые строгие запреты в этот праздник

День Архангела Михаила или Михайлов день православные отмечают ежегодно 21 ноября. В этот день почитают в молитвах архангела Михаила, который пронзил копьем падшего ангела.
Что это за праздник и какие строгие запреты существуют в этот день – читайте в материале ниже.
Архангела Михаила называют небесным воином и защитником от темных сил. Он единственный, кто смог противостоять Люциферу и сбросить его с небес.
С тех пор его считают приближенным к Богу ангелом, который покровительствует обиженным и угнетенным и может своим огненным мечом уничтожить несправедливость.
Утром в церквях проходят праздничные службы, а верующие могли поставить свечку и попросить архангела Михаила о заступничестве.
После службы в церкви принято посещать близких родственников и принимать гостей у себя дома.
Обычно в этот день на столы ставится обильная пища – мясо и пироги. Этот праздник является завершающим перед началом Рождественского поста.
На Михайлов день закачиваются свадебные гуляния и до этой даты старались справить все свадьбы и обручения.
В этот день нужно закончить все конфликты, помириться со всеми и простить все прошлые обиды.
Запрещена тяжелая физическая работа: нельзя рубить дрова, делать ремонты, резать, ткать и шить.
Нельзя работать из корыстных побуждений. Считается, что труд на благое дело в этот день допускается.
Нельзя мыть голову – можно вымыть весь ум.
Нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать и выяснять отношения. Нельзя сквернословить и спорить.
Нельзя рассказывать о своих хороших снах – они могут не исполниться.
Нельзя использовать острые предметы.
Обязательного нужно задобрить дворового (брата домового), чтобы он не капризничал и заботился о домашних животных – для этого в хлеву оставляют сытный ужин и хвалят невидимого помощника.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь праздников на 2022 год.
А также рассказывали о том, когда начинается Рождественский пост.