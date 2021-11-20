День Архангела Михаила 2021: самые строгие запреты в этот праздник

Архангела Михаила называют небесным воином и защитником от темных сил. Он единственный, кто смог противостоять Люциферу и сбросить его с небес.

С тех пор его считают приближенным к Богу ангелом, который покровительствует обиженным и угнетенным и может своим огненным мечом уничтожить несправедливость.

Традиции праздника

Утром в церквях проходят праздничные службы, а верующие могли поставить свечку и попросить архангела Михаила о заступничестве.

После службы в церкви принято посещать близких родственников и принимать гостей у себя дома.

Обычно в этот день на столы ставится обильная пища – мясо и пироги. Этот праздник является завершающим перед началом Рождественского поста.

На Михайлов день закачиваются свадебные гуляния и до этой даты старались справить все свадьбы и обручения.

В этот день нужно закончить все конфликты, помириться со всеми и простить все прошлые обиды.

Что категорически нельзя делать на Михаила

Запрещена тяжелая физическая работа: нельзя рубить дрова, делать ремонты, резать, ткать и шить.

Нельзя работать из корыстных побуждений. Считается, что труд на благое дело в этот день допускается.

Нельзя мыть голову – можно вымыть весь ум.

Нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать и выяснять отношения. Нельзя сквернословить и спорить.

Нельзя рассказывать о своих хороших снах – они могут не исполниться.

Нельзя использовать острые предметы.

Обязательного нужно задобрить дворового (брата домового), чтобы он не капризничал и заботился о домашних животных – для этого в хлеву оставляют сытный ужин и хвалят невидимого помощника.