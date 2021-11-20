День Архангела Михаїла 2021: найсуворіші заборони в це свято

День Архангела Михаїла або Михайлів день православні відзначають щорічно 21 листопада. У цей день шанують в молитвах архангела Михаїла, який пронизав списом занепалого ангела.
Що це за свято і які суворі заборони існують в цей день – читайте в матеріалі нижче.
Архангела Михаїла називають небесним воїном і захисником від темних сил. Він єдиний, хто зміг протистояти Люциферу і скинути його з небес.
Відтоді його вважають наближеним до Бога ангелом, який протегує скривдженим і пригнобленим і може своїм вогненним мечем знищити несправедливість.
Вранці в церквах проходять святкові служби, а віруючі могли поставити свічку і попросити архангела Михаїла про заступництво.
Після служби в церкві заведено відвідувати близьких родичів і приймати гостей у себе вдома.
Зазвичай в цей день на столи ставиться рясна їжа – м'ясо і пироги. Це свято є завершальним перед початком Різдвяного посту.
На Михайлів день закачуються весільні гуляння і до цієї дати намагалися справити всі весілля і заручення.
У цей день потрібно закінчити всі конфлікти, помиритися з усіма і пробачити всі минулі образи.
Заборонена важка фізична робота: не можна рубати дрова, робити ремонти, різати, ткати та шити.
Не можна працювати з корисливих мотивів. Вважається, що праця на добру справу в цей день допускається.
Не можна мити голову - можна вимити весь розум.
Не можна сваритися, лаятися, конфліктувати та з'ясовувати стосунки. Не можна лихословити та сперечатися.
Не можна розповідати про свої хороші сни - вони можуть не здійснитися.
Не можна використовувати гострі предмети.
Обов'язкового потрібно задобрити дворового (брата будинкового), щоб він не вередував і дбав про домашніх тварин – для цього в хліві залишають ситну вечерю і хвалять невидимого помічника.
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