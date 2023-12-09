День Анни 2023: найкращі привітання у картинках, віршах і прозі

9 грудня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять про Святу Анну та непорочне зачаття пресвятої Богородиці. Якщо у вас є знайома Анна, обов'язково привітайте її з цим днем.

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться найкращими привітаннями в прозі та віршах, а також у картинках.

Привітання у віршах

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі й тіла процвітання.

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Анна - покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров'я і чудес!

Ганнусю хочу привітати,

Здоров'я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

Я тебе вітаю, мила Анно,

Бо Ангел твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я тобі любові й добра!

На многії й благі твої літа!

Ангел вдома в тебе, Анно, був,

Тож молитву твою чув,

І на твої іменини,

Вже дарує щохвилини:

Пуд здоров'я і пуд віри,

Кілограмів сто надії,

Фунтів тисячі любові,

І кохання не на слові,

А каратів так відерце,

Радості у твоє серце,

Ну і ще букет удачі,

І добра у твою вдачу!

Привітання в прозі

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання й успіх.

Люба Ганнусю, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. Нехай все у твоєму житті вдається, нехай буде світлим і чудовим твій кожен день.

Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!

Ганно, у твій День ангела дозволь побажати тобі стільки приємних миттєвостей, скільки є зірок на небі! Нехай неймовірні дива яскравим калейдоскопом сповнюють твоє життя, даруючи позитив і гарний настрій! Будь завжди радісною й усміхненою, і нехай у тебе не буде жодних причин для сліз!