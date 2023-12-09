День Анни 2023: найкращі привітання у картинках, віршах і прозі
9 грудня за новим церковним календарем християни вшановують пам'ять про Святу Анну та непорочне зачаття пресвятої Богородиці. Якщо у вас є знайома Анна, обов'язково привітайте її з цим днем.
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться найкращими привітаннями в прозі та віршах, а також у картинках.
Привітання у віршах
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі й тіла процвітання.
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
Я тебе вітаю, мила Анно,
Бо Ангел твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
Щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я тобі любові й добра!
На многії й благі твої літа!
Ангел вдома в тебе, Анно, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
Привітання в прозі
Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах - домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання й успіх.
Люба Ганнусю, вітаю тебе від щирого серця! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитись у майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. Нехай все у твоєму житті вдається, нехай буде світлим і чудовим твій кожен день.
Дорога Анюта, вітаю тебе від щирого серця з днем Ангела! Бажаю бути в собі завжди впевненою, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратися назад і жити щасливим сьогоденням. З іменинами!
Ганно, у твій День ангела дозволь побажати тобі стільки приємних миттєвостей, скільки є зірок на небі! Нехай неймовірні дива яскравим калейдоскопом сповнюють твоє життя, даруючи позитив і гарний настрій! Будь завжди радісною й усміхненою, і нехай у тебе не буде жодних причин для сліз!
Люба Аню! Вітаю тебе з Днем Ангела! Хочеться, щоб посмішка ніколи не покидала тебе і твій ангелик був завжди поруч і оберігав тебе.
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