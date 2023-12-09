День Анны 2023: лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе
9 декабря по новому церковному календарю христиане чтят память о Святой Анне и непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. Если у вас есть знакомая Анна, обязательно поздравьте ее с этим днем.
РБК-Украина (проект Styler) делится лучшими поздравлениями в прозе и стихах, а также в картинках.
Приветствие в стихах
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі й тіла процвітання.
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна - покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров'я і чудес!
Ганнусю хочу привітати,
Здоров'я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
Я тебе вітаю, мила Анно,
Бо Ангел твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
Щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я тобі любові й добра!
На многії й благі твої літа!
Ангел вдома в тебе, Анно, був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів тисячі любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у твоє серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у твою вдачу!
Приветствие в прозе
Дорогая Аня, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах - домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.
Дорогая Анечка, поздравляю тебя от всего сердца! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет светлым и чудесным твой каждый день.
Дорогая Анюта, поздравляю тебя от всего сердца с днем Ангела! Желаю быть в себе всегда уверенной, смотреть в будущее с хорошей надеждой, не оглядываться назад и жить счастливым настоящим. С именинами!
Анна, в твой День ангела позволь пожелать тебе столько приятных мгновений, сколько звезд на небе! Пусть невероятные чудеса ярким калейдоскопом наполняют твою жизнь, даря позитив и хорошее настроение! Будь всегда радостной и улыбающейся, и пусть у тебя не будет никаких причин для слез!
Милая Аня! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Хочется, чтобы улыбка никогда не покидала тебя и твой ангел был всегда рядом и оберегал тебя.
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