День ангела у Володимира: красиві привітання з іменинами

15 липня ми святкуємо День Української Державності , День хрещення Київської Русі - України, а також сьогодні День ангела відзначають усі, чиє ім’я Володимир.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про значення імені і пропонує варіанти привітань Володимира з іменинами.

Привітання з Днем ангела Володимира

Володю, з іменинами

Тебе в цей день вітаю!

Багато радості, кохання

І щастя я бажаю.

Збуваються нехай всі мрії,

Щоб жив ти у достатку,

Любов хай твою душу гріє,

І буде все в порядку!

***

Сьогодні день твого святого,

Що Ангелом зоветься.

Здоров’я гарного, міцного

Бажаю, як ведеться.

Хай буде щастя і достаток

Завжди в твоєму домі,

І буде радості багато.

Забудь про сум і втому!

Нехай Ангелик захищає

Від зла й людей нещирих.

Володю, я тобі бажаю

Добра та в серці миру.

***

Володимире, з іменинами!

Здоров'я щоб ваше, як кремінь було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб успіх завжди був на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш Ангел летить

Й береже вас від бід повсюди,

Нехай вам радість несе кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

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Привітання для Володимира на день ангела (ілюстрація: freepik.com)

З Днем ангела, Володимире! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе та веде до щастя й успіху!

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Щиро вітаю з іменинами, Володю! Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії та здійснення всіх мрій!

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Нехай твій День ангела буде сповнений радості, тепла й щирих побажань! Щастя тобі, Володимире!

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З днем народження твого небесного охоронця, Володю! Бажаю тобі завжди відчувати його підтримку й заступництво!

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Нехай у цей чудовий день тебе оточують любов, повага та щирі посмішки! З Днем ангела, Володимире!

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Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи тебе від негараздів! З Днем ангела, Володю!

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Вітаю з іменинами, Володю! Бажаю тобі міцного здоров'я, успіхів у всіх справах та вірного кохання!

Значення імені Володимир

Ім'я Володимир сягає корінням у глибину слов'янської історії.

Воно походить від двох слов’янських слів: "володіти" (володіти, мати владу) та "мир" (спокій, всесвіт). Щоправда, деякі дослідники вбачають у ньому праслов'янський корінь "мѣръ" (великий), пов'язуючи ім'я з готським "Woldemar" (володар слави).

Це ім'я дарує своєму носію такі риси, як лідерські якості, мудрість, розсудливість, сміливість, рішучість. Вважається, що воно приносить щастя, успіх та повагу.

Цікаво, що Ім'я Володимир було одним з найпопулярніших в Київській Русі, його носили багато князів та історичних діячів. В Україні воно й досі залишається одним з найулюбленіших імен, яким називають хлопчиків.