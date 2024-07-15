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День ангела у Владимира: красивые поздравления с именинами

Понедельник 15 июля 2024 09:46
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День ангела у Владимира: красивые поздравления с именинами 15 июля День ангела празднуют Владимиры (иллюстрация: freepik.com))
Автор: Полина Иваненко

15 июля мы празднуем День Украинской Государственности, День крещения Киевской Руси - Украины, а также сегодня День ангела отмечают все, чье имя Владимир.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о значении имени и предлагает варианты поздравлений Владимира с именинами.

Поздравление с Днем ангела Владимира

Володю, з іменинами
Тебе в цей день вітаю!
Багато радості, кохання
І щастя я бажаю.

Збуваються нехай всі мрії,
Щоб жив ти у достатку,
Любов хай твою душу гріє,
І буде все в порядку!

***
Сьогодні день твого святого,
Що Ангелом зоветься.
Здоров’я гарного, міцного
Бажаю, як ведеться.

Хай буде щастя і достаток
Завжди в твоєму домі,
І буде радості багато.
Забудь про сум і втому!

Нехай Ангелик захищає
Від зла й людей нещирих.
Володю, я тобі бажаю
Добра та в серці миру.

***
Володимире, з іменинами!
Здоров'я щоб ваше, як кремінь було,
І щастя сімейне його берегло,
Щоб успіх завжди був на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш Ангел летить
Й береже вас від бід повсюди,
Нехай вам радість несе кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.

***

День ангела 11 июля: как красиво поздравлять с именинами, чтобы все были в восторгеПоздравления для Владимира на день ангела (иллюстрация: freepik.com)

С Днем ангела, Владимир! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя и ведет к счастью и успеху!

***

Искренне поздравляю с именинами, Володя! Желаю крепкого здоровья, неистощимой энергии и исполнения всех мечтаний!

***

Пусть твой День ангела будет полон радости, тепла и искренних пожеланий! Счастья тебе, Владимир!

***

С днем рождения твоего небесного телохранителя, Володя! Желаю тебе всегда чувствовать его поддержку и покровительство!

***
Пусть в этот прекрасный день тебя окружают любовь, уважение и искренние улыбки! С Днем ангела, Владимир!

***

Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая тебя от невзгод! С Днем ангела, Володя!

***

Поздравляю с именинами, Володя! Желаю тебе крепкого здоровья, успехов во всех делах и верной любви!

Значение имени Владимир

Имя Владимир уходит корнями в глубину славянской истории.

Оно происходит от двух славянских слов: "владеть" (владеть, иметь власть) и "мир" (спокойствие, вселенная). Правда, некоторые исследователи видят в нем праславянский корень"мѣръ" (великий), связывая имя с готским "Woldemar" (владыка славы).

Это имя дарит своему носителю такие черты, как лидерские качества, мудрость, здравомыслие, смелость, решительность. Считается, что оно приносит счастье, успех и уважение.

Интересно, что имя Владимир было одним из самых популярных в Киевской Руси, его носили многие князья и исторические деятели. В Украине оно до сих пор остается одним из самых любимых имен, которым называют мальчиков.

Читайте больше о том, что строго запрещено делать сегодня и народные приметы 15 июля .

При написании материала использовались следующие источники: сайт ВЦУ, Википедия, Привітання.com.ua.

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