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День ангела Василя: красиві привітання у віршах, прозі і листівках на будь-який смак

Привітання для Василя на День ангела (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

20 вересня День ангела Василя за новим церковним календарем. Сьогодні люди з цим іменем дякують своїм ангелам-охоронцям, моляться за благословення та щастя, а також святкують іменини разом із родиною та друзями.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання з іменинами для Василя, які точно розчулять кожного.

Привітання своїми словами

Дорогий Василю, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості, а мрії збувалися легко і швидко. Нехай удача завжди супроводжує тебе, а поруч будуть вірні друзі і рідні люди.

***

Василю, з Днем ангела! Бажаю тобі завжди зберігати віру у свої сили і йти до мети впевненими кроками. Нехай твоє життя буде яскравим, наповненим щасливими моментами, неймовірними пригодами та незабутніми емоціями.

Красиві привітання у День ангела для Василя (зображення: listivki.olkol.com)

Василь, прийми найщиріші вітання! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панувала гармонія, а в душі - мир і спокій. Нехай удача ніколи не покидає тебе, а кожен новий день приносить нові можливості та щасливі миті.

***

Вітаю тебе, Василю! Нехай всі твої зусилля і прагнення приносять тільки успіх і задоволення. Бажаю тобі великого щастя, міцного здоров'я і незмінного оптимізму. Нехай твій шлях завжди веде до перемог!

***

Дорогий Василю, щиро бажаю, щоб твоє життя було наповнене тільки позитивними емоціями. Нехай тебе оточують добрі люди, кожен твій крок веде до успіху, а серце завжди зберігає віру в краще!

Листівки для іменинника Василя (зображення: listivki.olkol.com)

Привітання з Днем ангела у віршах

 

З Василевим днем вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійсняється у вас
Все завжди та повсякчас!

Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!

***

В день Василя бажаю
Вдачі, успіхів і перемог,
Натхнення й жаги до життя,
Нехай оберігає тебе Бог.
Хай доля щодня посміхається,
Фортуна до тебе повертається.

***

День Василя вже стукає в квартиру,
Засіяти він хоче всіх добром!
В цей день вам зичимо достатку й миру,
Зажити в Новім році всім здоровими!

Щоб повнилися всі ваші засіки,
Щоб щастя жило в домі і господі.
Жінок аби любили чоловіки
І були все чудово у народі!

Щирі вітання з іменинами Василя 2024 (зображення: privitannya.com)

Раніше ми публікували які речі не можна дарувати, щоб не накликати горе або біду на іменинника.

Також дізнайтеся, у які дні слід міняти постільну білизну, щоб залучити удачу та щастя до вашого життя.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт "Поздравок", Церковний календар УПЦ, ресурс "Листівки".

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