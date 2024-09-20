День ангела Василя: красиві привітання у віршах, прозі і листівках на будь-який смак

20 вересня День ангела Василя за новим церковним календарем. Сьогодні люди з цим іменем дякують своїм ангелам-охоронцям, моляться за благословення та щастя, а також святкують іменини разом із родиною та друзями.

Привітання своїми словами

Дорогий Василю, вітаю тебе з іменинами! Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості, а мрії збувалися легко і швидко. Нехай удача завжди супроводжує тебе, а поруч будуть вірні друзі і рідні люди.

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Василю, з Днем ангела! Бажаю тобі завжди зберігати віру у свої сили і йти до мети впевненими кроками. Нехай твоє життя буде яскравим, наповненим щасливими моментами, неймовірними пригодами та незабутніми емоціями.

Красиві привітання у День ангела для Василя (зображення: listivki.olkol.com)

Василь, прийми найщиріші вітання! Бажаю, щоб у твоєму серці завжди панувала гармонія, а в душі - мир і спокій. Нехай удача ніколи не покидає тебе, а кожен новий день приносить нові можливості та щасливі миті.

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Вітаю тебе, Василю! Нехай всі твої зусилля і прагнення приносять тільки успіх і задоволення. Бажаю тобі великого щастя, міцного здоров'я і незмінного оптимізму. Нехай твій шлях завжди веде до перемог!

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Дорогий Василю, щиро бажаю, щоб твоє життя було наповнене тільки позитивними емоціями. Нехай тебе оточують добрі люди, кожен твій крок веде до успіху, а серце завжди зберігає віру в краще!

Листівки для іменинника Василя (зображення: listivki.olkol.com)

Привітання з Днем ангела у віршах

З Василевим днем вітаю,

Добрих намірів бажаю.

Хай здійсняється у вас

Все завжди та повсякчас!



Хай добробут буде в хаті,

Щоб завжди раділи святу.

Будьте сто років здорові

Та щасливі в своїй долі!

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В день Василя бажаю

Вдачі, успіхів і перемог,

Натхнення й жаги до життя,

Нехай оберігає тебе Бог.

Хай доля щодня посміхається,

Фортуна до тебе повертається.

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День Василя вже стукає в квартиру,

Засіяти він хоче всіх добром!

В цей день вам зичимо достатку й миру,

Зажити в Новім році всім здоровими!



Щоб повнилися всі ваші засіки,

Щоб щастя жило в домі і господі.

Жінок аби любили чоловіки

І були все чудово у народі!

Щирі вітання з іменинами Василя 2024 (зображення: privitannya.com)