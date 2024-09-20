День ангела Василия: красивые поздравления в стихах, прозе и открытках на любой вкус
20 сентября День ангела Василия по новому церковному календарю. Сегодня люди с этим именем благодарят своих ангелов-хранителей, молятся за благословение и счастье, а также празднуют именины вместе с семьей и друзьями.
РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления с именинами для Василия, которые точно умиляют каждого.
Приветствие своими словами
Дорогой Василий, поздравляю тебя с именинами! Желаю, чтобы каждый твой день был полон радости, а мечты сбывались легко и быстро. Пусть удача всегда сопровождает тебя, а рядом будут верные друзья и родные люди.
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Василий, с Днем ангела! Желаю тебе всегда сохранять веру в свои силы и стремиться к уверенным шагам. Пусть твоя жизнь будет яркой, наполненной счастливыми моментами, невероятными приключениями и незабываемыми эмоциями.
Красивые поздравления в День ангела для Василия (изображение: listivki.olkol.com)
Василий, прими самые искренние поздравления! Желаю, чтобы в твоем сердце всегда царила гармония, а в душе - мир и покой. Пусть удача никогда не покидает тебя, а каждый новый день приносит новые возможности и счастливые мгновения.
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Поздравляю тебя, Василий! Пусть все твои усилия и стремления приносят только удачу и удовольствие. Желаю тебе большого счастья, крепкого здоровья и неизменного оптимизма. Пусть твой путь всегда ведет к победам!
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Дорогой Василий, искренне желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена только положительными эмоциями. Пусть тебя окружают добрые люди, каждый твой шаг ведет к успеху, а сердце всегда сохраняет веру в лучшее!
Открытки для именинника Василия (изображение: listivki.olkol.com)
Поздравления с Днем ангела в стихах
З Василевим днем вітаю,
Добрих намірів бажаю.
Хай здійсняється у вас
Все завжди та повсякчас!
Хай добробут буде в хаті,
Щоб завжди раділи святу.
Будьте сто років здорові
Та щасливі в своїй долі!
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В день Василя бажаю
Вдачі, успіхів і перемог,
Натхнення й жаги до життя,
Нехай оберігає тебе Бог.
Хай доля щодня посміхається,
Фортуна до тебе повертається.
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День Василя вже стукає в квартиру,
Засіяти він хоче всіх добром!
В цей день вам зичимо достатку й миру,
Зажити в Новім році всім здоровими!
Щоб повнилися всі ваші засіки,
Щоб щастя жило в домі і господі.
Жінок аби любили чоловіки
І були все чудово у народі!
Искренние поздравления с именинами Василия 2024 (изображение: privitannya.com)
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При написании материала были использованы источники: сайт "Поздравок", Церковный календарь УПЦ, ресурс "Листівки".