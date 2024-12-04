День ангела Варвари: душевні привітання іменинниць в прозі та віршах

4 грудня - день вшанування пам'яті великомучениці Варвари або Варварин день. Це чудова нагода сердешно привітати з Днем ангела Варвари рідних, знайомих та колег, побажати щастя та здоров'я.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання у віршах та прозі, які точно сподобаються іменинникам.

Привітання з днем ангела Варвари в прозі

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Варваро, вітаю з Днем ангела! Нехай крила, подаровані тобі ангелом-охоронцем, не дадуть тобі впасти, а несуть тільки вгору до твоїх перемог.

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Вітаю з Днем святої Варвари і побажати хочу, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і любові, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу. Захисту покровительки і радості в житті!

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Варваро, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще бажаю тобі - вдалих днів, добрих новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!

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Варваро, від щирого серця вітаю тебе з Днем ​ангела і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї удачі і чудових ідей, щирої любові, яка зігріє твоє серце, великих надій та яскравих моментів щастя.

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Варварочко, дорога!

З Днем ангела тебе! Нехай свята Великомучениця Варвара благословить тебе на кожен день життя, дарує здоров’я, натхнення та щирих людей поруч. Нехай всі твої мрії здійснюються, а в душі завжди панує спокій!

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Любима Варю!

Сьогодні твій особливий день - День ангела! Нехай молитви до святої Великомучениці Варвари наповнюють твоє життя Божою ласкою, добром і силою. Бажаю тобі щастя, радості та здійснення найзаповітніших мрій!

Привітання з днем ангела Варвари в віршах

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У Варвари сьогодні іменини -

Гарне свято в доброї людини.

Хочеться багато побажати:

Розпачу та сумнівів не знати,

Ангел хай завжди допомагає

Щастя та здоров’я посилає.

Щоб любов лиш крила дарувала,

Щоб надія душу зігрівала

Віра хай життя наповнить змістом,

Й буде світ навколо добрим й чистим.

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Хай гарний урожай життя дарує,

Любов та Віра у душі живуть.

Сьогодні Ангел в небесах святкує

І ти, Варвара, про свято не забудь.

Хай Ангел захистить від всього злого,

Дарує щастя чарівний розмай,

Добра, Надії, помочі від Бога,

І чистий та безхмарний небокрай.

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Варварі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Листівки для привітання Варвари

Листівки до Дня ангела Варвари (зображення: forkids.org.ua)

Листівки до Дня ангела Варвари (зображення: видання "Хочу!")