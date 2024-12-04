День ангела Варвари: душевні привітання іменинниць в прозі та віршах
4 грудня - день вшанування пам'яті великомучениці Варвари або Варварин день. Це чудова нагода сердешно привітати з Днем ангела Варвари рідних, знайомих та колег, побажати щастя та здоров'я.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найкращі привітання у віршах та прозі, які точно сподобаються іменинникам.
Привітання з днем ангела Варвари в прозі
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Варваро, вітаю з Днем ангела! Нехай крила, подаровані тобі ангелом-охоронцем, не дадуть тобі впасти, а несуть тільки вгору до твоїх перемог.
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Вітаю з Днем святої Варвари і побажати хочу, щоб життя дарувало світлі моменти щастя і любові, щоб серце незмінно вірило в чудеса і доброту цього світу. Захисту покровительки і радості в житті!
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Варваро, бажаю неймовірної радості у твій День ангела, приголомшливого успіху, чарівного натхнення, щирих посмішок та відданих друзів! А ще бажаю тобі - вдалих днів, добрих новин, величезної сили духу, приємних подій та невичерпного оптимізму!
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Варваро, від щирого серця вітаю тебе з Днем ангела і бажаю яскравих зірок на небі, які висвітлюють твій шлях до мрій, доброї удачі і чудових ідей, щирої любові, яка зігріє твоє серце, великих надій та яскравих моментів щастя.
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Варварочко, дорога!
З Днем ангела тебе! Нехай свята Великомучениця Варвара благословить тебе на кожен день життя, дарує здоров’я, натхнення та щирих людей поруч. Нехай всі твої мрії здійснюються, а в душі завжди панує спокій!
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Любима Варю!
Сьогодні твій особливий день - День ангела! Нехай молитви до святої Великомучениці Варвари наповнюють твоє життя Божою ласкою, добром і силою. Бажаю тобі щастя, радості та здійснення найзаповітніших мрій!
Привітання з днем ангела Варвари в віршах
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У Варвари сьогодні іменини -
Гарне свято в доброї людини.
Хочеться багато побажати:
Розпачу та сумнівів не знати,
Ангел хай завжди допомагає
Щастя та здоров’я посилає.
Щоб любов лиш крила дарувала,
Щоб надія душу зігрівала
Віра хай життя наповнить змістом,
Й буде світ навколо добрим й чистим.
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Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та Віра у душі живуть.
Сьогодні Ангел в небесах святкує
І ти, Варвара, про свято не забудь.
Хай Ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, Надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
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Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Варварі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Листівки для привітання Варвари
Листівки до Дня ангела Варвари (зображення: forkids.org.ua)
Листівки до Дня ангела Варвари (зображення: видання "Хочу!")
До речі, раніше ми писали, хто святкує день ангела в грудні 2024.
А також розповідали, які церковні свята будуть в грудні.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: pobazhannya.net.ua, forkids.org.ua, Жіночий журнал Ліза, видання "Хочу!".