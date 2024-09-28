День ангела Уляни: кращі привітання у віршах і прозі

День ангела Уляни - чудова нагода висловити найкращі побажання та привітати зі святом. У цей особливий день їй варто подарувати радісні слова, наповнені любов'ю та теплом.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало найкращі привітання для Уляни з іменинами, які розчулять кожну.
Уляно, сердечно вітаю з Днем ангела! Бажаю тобі море радості та щастя! Нехай завжди поруч будуть друзі, які розуміють і підтримують, а на твоєму обличчі сяє лише щирий, радісний сміх. Нехай життя дарує лише світлі моменти, без сліз і суму!
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Мила Уляно! З нагоди твоїх іменин бажаю тобі безмежної енергії та гармонії в душі! Нехай усі твої починання будуть успішними, а кожен день приносить щось добре й приємне. Щастя тобі, натхнення і тільки найкращих емоцій!
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Дорога Уляно, щиро вітаю з твоїм святом! Бажаю, щоб доля завжди була прихильною до тебе і приносила лише радісні події. Нехай кохання, удача і процвітання супроводжують тебе на кожному кроці. Насолоджуйся кожною миттю!
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З Днем ангела, Уляно! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, допомагає в скрутні моменти і радіє разом із тобою. Нехай він буде поруч на кожному кроці, підтримуючи й надихаючи на краще. Нехай цей день подарує світло і радість у твоєму житті!
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Сьогодні чудова нагода нагадати про твого небесного захисника, який завжди поруч. Вір у його силу, звертайся до нього в часи випробувань, і він завжди допоможе знайти правильний шлях. Божої тобі опіки і благословення на кожен день!
Красиві привітання у День ангела Уляни (зображення: vitannya.in.ua)
У День Народження, Уляна
Хочу побажати не мало:
Щоб ти завжди благоухала,
Щоб кар’єра процвітала,
На обличчі посмішка сяяла.
***
Зі святом тебе, Уляно, вітаю!
Хай бережуть тебе янголи.
Не сумувати тобі бажаю
В цьому житті ніколи.
Нехай успіх, удача, щастя
Чекають у житті,
Хай здоров’я не підводить,
Багато чого досягнеш ти.
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Наша мила Уляна,
Не знайти в тобі вади!
Красою ти залучаєш,
Добротою привертаєш.
Твій веселий норов ми знаємо,
Тонкий гумор обожнюємо.
Ти товариська, дипломатична,
Друзями завжди оточена.
Побажати хочемо ми в житті
Бути щасливою завжди!
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар УПЦ, сайт "Вітання".