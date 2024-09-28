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День ангела Ульяны: лучшие поздравления в стихах и прозе

Поздравления для Ульяны в День ангела (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

День ангела Ульяны - отличный повод высказать лучшие пожелания и поздравить с праздником. В этот особый день ей следует подарить радостные слова, наполненные любовью и теплом.

РБК-Украина (проект Styler) собрало лучшие поздравления для Уляни с имениями, которые умилят каждую.

Приветствие в СМС

Ульяна, сердечно поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе море радости и счастья! Пусть всегда рядом будут друзья, понимающие и поддерживающие, а на твоем лице сияет только искренний, радостный смех. Пусть жизнь дарит только светлые моменты, без слез и грусти!

***

Милая Ульяна! По случаю твоих именин желаю тебе безграничной энергии и гармонии в душе! Пусть все твои начинания будут успешными, а каждый день приносит что-нибудь хорошее и приятное. Счастье тебе, вдохновение и только самые лучшие эмоции!

***

Дорогая Ульяна, искренне поздравляю с твоим праздником! Желаю, чтобы судьба всегда была благосклонна к тебе и приносила только радостные события. Пусть любовь, удача и процветание сопровождают тебя на каждом шагу. Наслаждайся каждым мгновением!

***

С Днем ангела, Ульяна! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, помогает в трудные моменты и радуется вместе с тобой. Пусть он будет рядом на каждом шагу, поддерживая и вдохновляя к лучшему. Пусть этот день подарит свет и радость в твоей жизни!

***

Сегодня прекрасная возможность напомнить о твоем небесном защитнике, который всегда рядом. Верь в его силу, обращайся к нему во время испытаний, и он всегда поможет найти правильный путь. Божьей тебе опеки и благословения на каждый день!

Красивые поздравления в День ангела Ульяны (изображение: vitannya.in.ua)

Стихи для Ульяны

У День Народження, Уляна
Хочу побажати не мало:
Щоб ти завжди благоухала,
Щоб кар’єра процвітала,
На обличчі посмішка сяяла.

***

Зі святом тебе, Уляно, вітаю!
Хай бережуть тебе янголи.
Не сумувати тобі бажаю
В цьому житті ніколи.

Нехай успіх, удача, щастя
Чекають у житті,
Хай здоров’я не підводить,
Багато чого досягнеш ти.

***

Наша мила Уляна,
Не знайти в тобі вади!
Красою ти залучаєш,
Добротою привертаєш.

Твій веселий норов ми знаємо,
Тонкий гумор обожнюємо.
Ти товариська, дипломатична,
Друзями завжди оточена.

Побажати хочемо ми в житті
Бути щасливою завжди!

Искренние поздравления с именинами для Ульяны (изображение: vitannya.in.ua)

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При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, сайт "Вітання".

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