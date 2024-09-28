День ангела Ульяны: лучшие поздравления в стихах и прозе

Приветствие в СМС

Ульяна, сердечно поздравляю с Днем ангела! Желаю тебе море радости и счастья! Пусть всегда рядом будут друзья, понимающие и поддерживающие, а на твоем лице сияет только искренний, радостный смех. Пусть жизнь дарит только светлые моменты, без слез и грусти!

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Милая Ульяна! По случаю твоих именин желаю тебе безграничной энергии и гармонии в душе! Пусть все твои начинания будут успешными, а каждый день приносит что-нибудь хорошее и приятное. Счастье тебе, вдохновение и только самые лучшие эмоции!

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Дорогая Ульяна, искренне поздравляю с твоим праздником! Желаю, чтобы судьба всегда была благосклонна к тебе и приносила только радостные события. Пусть любовь, удача и процветание сопровождают тебя на каждом шагу. Наслаждайся каждым мгновением!

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С Днем ангела, Ульяна! Пусть твой ангел-хранитель всегда оберегает тебя, помогает в трудные моменты и радуется вместе с тобой. Пусть он будет рядом на каждом шагу, поддерживая и вдохновляя к лучшему. Пусть этот день подарит свет и радость в твоей жизни!

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Сегодня прекрасная возможность напомнить о твоем небесном защитнике, который всегда рядом. Верь в его силу, обращайся к нему во время испытаний, и он всегда поможет найти правильный путь. Божьей тебе опеки и благословения на каждый день!

Красивые поздравления в День ангела Ульяны (изображение: vitannya.in.ua)

Стихи для Ульяны

У День Народження, Уляна

Хочу побажати не мало:

Щоб ти завжди благоухала,

Щоб кар’єра процвітала,

На обличчі посмішка сяяла.

***

Зі святом тебе, Уляно, вітаю!

Хай бережуть тебе янголи.

Не сумувати тобі бажаю

В цьому житті ніколи.

Нехай успіх, удача, щастя

Чекають у житті,

Хай здоров’я не підводить,

Багато чого досягнеш ти.

***

Наша мила Уляна,

Не знайти в тобі вади!

Красою ти залучаєш,

Добротою привертаєш.

Твій веселий норов ми знаємо,

Тонкий гумор обожнюємо.

Ти товариська, дипломатична,

Друзями завжди оточена.

Побажати хочемо ми в житті

Бути щасливою завжди!

Искренние поздравления с именинами для Ульяны (изображение: vitannya.in.ua)