День ангела Оли: лучшие поздравления в стихах и открытках

День ангела Ольги празднуется по православному календарю 6 марта. Именины в этот день связываются со святой княгиней Ольгой, которая была бабушкой Владимира Великого, крестившего Киевскую Русь в 988 году. Она была первой христианкой, поэтому для всех православных девушек, которые носят это имя, главным днем ангела остается 6 марта. STYLER собрал лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем Ольги.

Имя Ольга имеет скандинавское происхождение и означает "светлая", "мудрая", "святая", "ясная", "роковая" древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

Сама святая Ольга крестилась в 954 году в Константинополе. И стала после этого воздвигать на Руси первые православные храмы. Отметим, что Софийским собором – своей главной достопримечательностью – Киев обязан именно Ольге.

Именины Ольги (ее День ангела) отмечается несколько раз в год.

Поздравление с Днем Ольги (фото из открытых источников)

Другие даты именин Ольги:

10 февраля;

5 и 14 марта;

17 июля;

23 ноября.

Поздравления с Днем Ольги в стихах

Я желаю Ольге счастья,

Пусть уходят прочь ненастья,

Пусть во всем царит везенье,

Позитив и вдохновенье.

***

Пожелать хотим мы Оле

Благ земных иметь поболее.

А напасти, беды, лихо

Пусть сидят в подполье тихо.

***

Честная, красивая,

Дивная порой,

Ты идешь счастливая,

Жизненной тропой.

Олечка, с Днем ангела!

Делай все, любя.

И пусть это правило

Бережет тебя!

***

Как ромашковое поле

Жизнь твоя пусть расцветет.

Поздравляю тебя, Оля!

Счастья в каждый твой восход!

Пусть тебя удача кружит,

И успех твой путь хранит,

Все исполнится, что нужно,

И здоровье не шалит!

***

Ольга, богиня вы, муза поэта!

В ваших глазах живет знойное лето.

Будьте шикарны, роскошны всегда,

Пусть годы на вас не оставят следа.

***

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Ольга, пусть день будет ярок,

А счастье – навеки с тобой!

***

Ольга шармом всех пленяет,

Каждый Ольгу обожает.

Терпелива и умна,

Справедливая она.

Вкусом тонким обладает,

В чудо верит и мечтает.

Может многое простить

И вражды не допустить.

Пожелаю Оле счастья.

Пусть исчезнут все ненастья,

Будут праздники, везения,

В жизни — много вдохновения.

И в семье царит согласие,

Все растают разногласия.

Оля радостью своей

Делает наш мир добрей.

***

У Олечки сегодня именины,

А это значит – будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

***

С именинами, родная,

Поздравляем от души!

Тост поднять за твое счастье

Мы давно уже спешим.

Пусть уходят все невзгоды

И печали пусть уйдут,

Только радость тебе, Ольга,

Твои годы принесут.

Будь веселой и счастливой,

И красивой, как сейчас.

Пусть сопутствует удача

Каждый день и каждый час.

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