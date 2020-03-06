День ангела Оли: лучшие поздравления в стихах и открытках

В День святой Ольги для всех представительниц женского пола, которые носят это имя, главный день именин 6 марта
День ангела Ольги празднуется по православному календарю 6 марта. Именины в этот день связываются со святой княгиней Ольгой, которая была бабушкой Владимира Великого, крестившего Киевскую Русь в 988 году. Она была первой христианкой, поэтому для всех православных девушек, которые носят это имя, главным днем ангела остается 6 марта. STYLER собрал лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем Ольги.
Имя Ольга имеет скандинавское происхождение и означает "светлая", "мудрая", "святая", "ясная", "роковая" древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".
Сама святая Ольга крестилась в 954 году в Константинополе. И стала после этого воздвигать на Руси первые православные храмы. Отметим, что Софийским собором – своей главной достопримечательностью – Киев обязан именно Ольге.
Именины Ольги (ее День ангела) отмечается несколько раз в год.
Поздравление с Днем Ольги (фото из открытых источников)
Другие даты именин Ольги:
Я желаю Ольге счастья,
Пусть уходят прочь ненастья,
Пусть во всем царит везенье,
Позитив и вдохновенье.
***
Пожелать хотим мы Оле
Благ земных иметь поболее.
А напасти, беды, лихо
Пусть сидят в подполье тихо.
***
Честная, красивая,
Дивная порой,
Ты идешь счастливая,
Жизненной тропой.
Олечка, с Днем ангела!
Делай все, любя.
И пусть это правило
Бережет тебя!
***
Как ромашковое поле
Жизнь твоя пусть расцветет.
Поздравляю тебя, Оля!
Счастья в каждый твой восход!
Пусть тебя удача кружит,
И успех твой путь хранит,
Все исполнится, что нужно,
И здоровье не шалит!
***
Ольга, богиня вы, муза поэта!
В ваших глазах живет знойное лето.
Будьте шикарны, роскошны всегда,
Пусть годы на вас не оставят следа.
***
Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел-Хранитель приснится,
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок.
Прими его с чистой душой.
Ольга, пусть день будет ярок,
А счастье – навеки с тобой!
***
Ольга шармом всех пленяет,
Каждый Ольгу обожает.
Терпелива и умна,
Справедливая она.
Вкусом тонким обладает,
В чудо верит и мечтает.
Может многое простить
И вражды не допустить.
Пожелаю Оле счастья.
Пусть исчезнут все ненастья,
Будут праздники, везения,
В жизни — много вдохновения.
И в семье царит согласие,
Все растают разногласия.
Оля радостью своей
Делает наш мир добрей.
***
У Олечки сегодня именины,
А это значит – будем поздравлять,
Любви и счастья вечные картины
Пускай судьба научит рисовать.
А я тебе желаю море смеха,
Вагон любви и счастья океан,
Во всех делах удачи и успеха,
Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.
***
С именинами, родная,
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды
И печали пусть уйдут,
Только радость тебе, Ольга,
Твои годы принесут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час.
Ранее мы рассказывали, как подготовиться к Великому посту, и что нельзя делать.