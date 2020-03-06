День ангела Олі: найкращі привітання у віршах і листівках

У День святої Ольги для всіх представниць жіночої статі, які носять це ім'я, головний день іменин 6 березня
День ангела Ольги святкується за православним календарем 6 березня. Іменини в цей день зв'язуються зі святої княгинею Ольгою, яка була бабусею Володимира Великого, який хрестив Київську Русь у 988 році. Вона була першою християнкою, тому для всіх православних дівчат, які мають це ім'я, головним днем ангела залишається 6 березня. STYLER зібрав найкращі привітання у віршах і листівках із Днем Ольги.
Ім'я Ольга має скандинавське походження й означає "світла", "мудра", "свята", "ясна", "фатальна" давньослов'янське ім'я, що походить від імен Вольга, Волх - "сонячна", "гарна", "значуща", "велика".
Сама свята Ольга хрестилася в 954 році в Константинополі. І стала після цього споруджувати на Русі перші православні храми. Зазначимо, що Софійським собором – своєю головною визначною пам'яткою – Київ зобов'язаний саме Ользі.
Іменини Ольги (День ангела) відзначається кілька разів на рік.
Привітання з Днем Ольги (фото з відкритих джерел)
Інші дати іменин Ольги:
В день ангела для тебе, Олю,
Хай щиро посміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-охоронець дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаєм нині щиро, Оля!
***
Сьогодні настали іменини
У Ольги, найкращої дівчини!
І я тебе, красуню, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем Ангела Ольга, найкращі привітання!
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