День ангела Микити: привітайте улюблених іменинників СМС, листівками і віршами

13 лютого 2023 року хлопці, хлопчики й чоловіки, які гордо носять ім'я Микита, відсвяткують свій день ангела.
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Це незвичне чоловіче ім'я потрапило до нас з грецької мови і у перекладі означає "переможець".
Микита активний і радісний, любить бути в галасливих компаніях і відчуває себе там затишно. Активність характеру штовхає його до подорожей і він за наявності коштів він робить це із задоволенням.
Легкий у спілкуванні і може бути душею компанії. У службових стосунках Микита швидше індивідуаліст і не любить командну роботу. Може підкорятися тільки особисто обраним авторитетам.
Вітаю з днем ангела Микиту
Знай, дороги всі відкрито,
Щоби цілі досягати,
Щоб у всьому вигравати,
Багато щастя, моря сміху,
І величезного успіху
Від душі тобі бажаю,
З іменинами вітаю!
Сильний, мужній і простий,
Одним словом - молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо - ти такий!
Микита - ти в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
Микито, з іменинами тебе!
Наш синок коханий.
Вітаємо ми люблячи,
І бажаємо сильно:
Щоб був здоровий і бадьорий,
Був коханим і любив,
Долав негаразди,
Й ангел, щоб тебе оберігав!
Микито, твоє ім'я означає "переможець", тож бажаю тобі завжди і в усьому бути першим! Нехай твоє життя складається вдало, а всі починання призводять до мети. Нехай здоров'я буде чудовим, будинок - затишним, настрій - відмінним, друзі - вірними, життя - ситим. Будь молодцем! З Днем ангела!
Микито, вітаю тебе зі святом! Бажаю тобі бути енергійним, добрим і чуйним. Нехай у житті буде стабільність та надійність, сміх, тепло, щастя та радість. Бажаю бути у будь-якій життєвій ситуації на висоті. Кохання та добра!
Любого Микитку вітаю! Будь завжди ти щасливий, здоровий і коханий. Нехай ніщо в цьому житті тебе не затьмарює, будь веселий настрій та твердий характером Бажаю благополуччя, достатку, яскравих життєвих вражень, везіння та великої удачі.
Милий і дорогий Микито, я тебе вітаю і щиро бажаю легкого та успішного шляху до цілей, чудових задумів та ідей, міцного здоров'я та бравої удачі, щасливих миттєвостей життя та щирого кохання.
Всі фото: freepik
За православним календарем хлопчики, хлопці й чоловіки з іменем Микита святкують день ангела: 3 січня; 13 лютого; 3 березня; 2, 16, 17 квітня; 13, 17, 27 травня; 2, 5, 6, 10, 30 червня; 4, 7 липня; 22, 28 вересня; 26 жовтня; 19, 28 листопада; 30 грудня.
Тож приводів порадувати іменинників у вас ще буде вдосталь!
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